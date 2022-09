John Paul Henry Daniel Richard Grimes und Edward Peter Anthony Kevin Patrick Grimes, besser bekannt als Jedward, scheinen nichts vom britischen Königshaus zu halten. "Schafft die Monarchie ab und gebt dem Volk echte Demokratie!", forderten die irischen Musiker nun am Samstag auf Twitter - und bekamen heftigen Gegenwind für ihre Kommentare nach dem Tod der Queen.

Die eineiigen Zwillinge, die ihre Karriere 2009 bei der Castingshow "The X Factor" starteten und 2011 und 2012 beim Eurovision Song Contest teilnahmen, hatten bereits im Vorfeld ihre Haltung in puncto Royals deutlich gemacht. Unter anderem hatte das Duo auf Twitter gescherzt, dass die frischgebackene Premierministerin Liz Truss etwas mit dem Tod von Elizabeth II. zu tun haben könnte. Später erklärten die Brüder: "Der britische Imperialismus war die Ursache für die irische Hungersnot und Millionen von Toten auf der ganzen Welt. Wir trauern um sie. Mit freundlichen Grüßen, Irland!"

The only thing we should be abolishing is your right to sing.

Derartige Äußerungen sorgten bei zahlreichen Twitter-Nutzerinnen und -Nutzern für Empörung. "Könntet ihr beide vielleicht einfach still sein? Es steht Irland nicht zu, die Abschaffung der Monarchie eines anderen Landes zu fordern", schrieb eine Userin. "Was ist mit Andorra, Belgien, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden?" Ein weiterer Nutzer wurde sogar noch deutlicher: "Das Einzige, was wir abschaffen sollten, ist euer Recht zu singen."

Nichtsdestotrotz erhielten die Sänger auch Zuspruch. "Die Monarchie ist immer falsch. Außerdem ist es völlig legitim, dass die Iren sich an ihre traumatische Geschichte erinnern. Das ist kein Hass. Was uns durch den britischen Kolonialismus widerfahren ist, wird uns noch Jahrhunderte lang schmerzen", pflichtete etwa ein User Jedward bei.

Monarchy is always wrong. Also, it's perfectly legitimate for Irish people to remember their traumatic history without it being labelled hatred. What happened to us because of British colonialism will scar us for centuries more.

But you're right. All Monarchies are bad. Always.