"Oh Gott, ich bin so aufgeregt", öffnet Patrick (31) an Tag 2 unter Hochspannung seine Haustür in Euerbach bei Würzburg. Vor ländlicher Kulisse findet heute Abend beim "perfekten Dinner" ein kulinarisches Schauspiel in drei Akten statt. Im zweiten Akt wird's besonders scharf ...

"Ich war um zwei zu Hause", hängt Patrick noch der gestrige "perfekte Dinner"-Abend in den Knochen. Der Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei kommt aus dem Passionsspieldorf Sömmersdorf und steht gerne auf der Bühne. Als selbsternannte "verrückte Nudel" versucht er heute, organisiert ans Werk zu gehen. Eine strukturierte Checkliste hilft ihm dabei. "Es wird alles orange angehaucht sein", beschreibt Patrick seine Speisen unter dem Motto "Gib dem Produkt eine Bühne in drei Akten": Der "Süßkartoffel auf hoher See" folgt der romantische Hauptgang "Karotte 'küsst' Schwein und der dritte und finale Akt: "Kamille auf italienischer Rundreise". Das Menü wirft bei Lisa Marie (29) Fragen auf: "Ist er Schauspieler?" Annette (60) bereitet eher das Dessert Kopfzerbrechen: "In was kann ich die Kamille verpacken, dass man sie auch noch schmeckt?" Yannick (32) freut sich über die Rätsel: "Ich bin bei jedem Gang gespannt, was kommt." Patrick ist "die Ruhe selbst" Schon am zweiten Tag hat Annette das Gefühl, "du triffst dich mit Freunden zum Essen". Auch den Gastgeber hat sie schnell ins Herz geschlossen: "Ein wahnsinnig herzlicher Mensch." Lisa Marie lobt dessen Begrüßung: "Total entspannt und die Ruhe selbst." "Ich würze ja fast nie", gesteht Patrick. "Das ist für mich heute eine der größten Herausforderungen, dass Würze am Produkt da ist." Seiner Süßkartoffel-Cremesuppe mit Garnelenspieß verleiht Ingwer die Schärfe. "Der Ingwer war ein bisschen dominanter", geht für Yannick die Süßkartoffel unter. Für Alex ist der Karottensalat "over the top" Schweine-Filet, Linsen, Couscous und Karottensalat ergeben die Hauptspeise. Lisa Marie bleibt die Luft weg: "Ist das scharf, der Salat?" Patrick nickt: "Der Salat hat ein bisschen Würze, ich weiß auch nicht warum." Auch Alex (39) kämpft gegen die Schärfe: "Für mich einfach over the top. Das war zu pfefferig. Mir ist diese Schärfe nicht mehr aus dem Mund gegangen." Yannick ist ganz anderer Meinung: "Für mich ist der Karottensalat das Highlight." Annette stimmt zu: "Für mich ist er perfekt gewürzt. Ich finde ihn nicht scharf." Patrick rechtfertigt sich: "Das ist ja das Schwierige beim 'perfekten Dinner', jeden Geschmack zu treffen." "Es wird geil, Leute", stimmt Patrick seine Gäste auf den Nachtisch ein. Es gibt Pannacotta mit karamellisierten Kamillenblüten. "Ich bin zufällig auf dieses Rezept gestoßen", war er anfangs skeptisch. "Ich war im siebten Himmel. Und ich glaube nicht, dass die Gäste damit rechnen werden." Alex überzeugt die Kamille: "Die war geil." Annette ebenfalls: "Für mich war das das Highlight heute." Alex fasst Patricks Abend zusammen: "Er war der perfekte Gastgeber, aber das perfekte Dinner war es nicht." Patrick fühlt sich auch ohne viele Punkte als Sieger: "Mein Hauptgewinn sind die anderen Kandidaten." Mit 31 Punkten übernimmt er trotzdem zumindest vorerst die Führung.