Nach einer kleinen Atempause eckt Schauspieler Stephen Dürr bei seinen "Sommerhaus der Stars"-Mitbewohnern wieder an: Vor allem Reality-Sternchen Christina Grass ist genervt von seinem "Getue". Und dann kommen auch noch zwei körperbetonte Neuzugänge ins Haus - und legen unter der Dusche gleich richtig los.

Lästeralarm im "Sommerhaus der Stars": Christina Grass ("Bachelor in Paradise") spricht offen aus, was sie von Schauspieler Stephen Dürr hält: "Der geht mir richtig auf den Sender", sagt sie zu Freund Marco Cerullo. Mit Doris Büld, der Lebensgefährtin von Mario Basler, wird ordentlich über Dürr gelästert. Christina: "Diese Dummsprüche. Wahnsinn, ey!" Doris: "Das ist halt hier so gar nicht sein Umfeld." Christina: "Ja, der Jargon ist ihm zu vulgär und ordinär." Doris: "Ich glaube, wir sind auch alle total unterbelichtet in seinen Augen." Christina: "Total! Ich finde, der hat ganz oft so ein respektloses Verhalten. Stephen ist halt einfach aufgesetzt und dämlich!"

Das sagt die 34-Jährige dem Schauspieler auch ins Gesicht: Als der wissen will, wie genau das Paar bei einem Spiel geschafft habe, freihändig eine Waschmaschine zu transportieren, explodiert Christina: "Glaubst Du, ich erzähle Sch...? Ich kann das nicht ab, dieses Getue, das geht mir auf den Sack! Ja, da bin ich frei raus. Ich sage es dir so, wie es ist!" Stephen ist perplex: "Hä? Ich kann dir irgendwie nicht folgen." Christina: "Ich dir auch nicht. Deiner Frau kann ich folgen, aber dir nicht." Stephen zu seiner Frau Katharina: "Blubbert die mich gerade an!" Er habe eigentlich nur seine Bewunderung gegenüber dem "Bachelor in Paradise"-Paar ausdrücken wollen, sagt er - doch das kauft ihm Christina nicht ab.

"Bauer sucht Frau"-Star findet Datingsshows niveaulos

Doch es gibt noch mehr Stress: Das Influencerpaar Vanessa Mariposa (Fitnessmodel) und Diogo Sangre (Tätowierer) entern das Haus. Das Paar soll laut "Bild"-Informationen mittlerweile auch schon wieder getrennt sein. In der aktuellen Folge sind sie einander aber noch sehr zugetan: Nach einem erfolgreich absolvierten Spiel vergnügen sie sich in der Dusche miteinander: "Schatz, hier ist keine Kamera", freut sich Vanessa.

Bauer Patrick hat derweil schon einen Spitznamen für den sexuell Überaktiven: "Der war doch in Datingshows früher schon so ein Bumskollege, ist halt nicht meins", sagt er. Formate wie "Temptation Island" oder "Ex on the Beach" findet der Bauer niveaulos. Dass er selbst seine Freundin Antonia bei einem Datingformat kennengelernt hat? Egal, denn: "Bei 'Bauer sucht Frau' gehts ja nicht darum, dass man sich beim Bumsen zeigt, da haben sich ja schon viele Pärchen gefunden und da sind viele Kinder und Ehen entstanden", so Patrick. Marco und Christina, ebenfalls durchs TV verbandelt, reagieren verständnislos: "Wer hoch stapelt, kann auch tief fallen", orakelt Christina.

"Sommerhaus der Stars": Stephen Dürr patzt beim Auswendiglernen

Tief fallen auch die Dürrs: Katharina verkraftet den Einzug der neuen Influencer nicht und findet es extrem "gemein", dass die auf den letzten Drücker noch die Chance haben, den Sieg zu holen. Mehrmals bricht sie in Tränen aus, nur notdürftig von "Kopf hoch!"-Parolen ihres Mannes beeindruckt.

Beim Spiel "Lippenbekenntnis" schöpfen sie jedoch Hoffnung, denn neben einer sportlichen Aktion ist die Hauptaufgabe, einen Text auswendig zu lernen. "Das müsste für Stephen ja ein Heimspiel sein", frotzelt Christina, "der hat ja gesagt, dass er immer 30 Seiten auswendig lernen muss". Doch nicht die Dürrs gewinnen das Denkspiel, sondern ausgerechnet die körperbewussten Neuen Vanessa und Diogo - und das, obwohl Katharina zuvor vermutet hatte: "Diogo ist vielleicht auch nicht die hellste Kerze auf der Torte."

Nach dem vergeigten Spiel wollen alle von Stephen wissen, wo das Problem lag? "Es gab kein Problem. Wir hatten zu viel Spaß beim spielen!", behauptet Stephen patzig. Diese Antwort nimmt ihm jedoch im Haus niemand ab. Bauer Patrick schüttet sogar noch Salz in die Wunde: "Das wäre doch eure Paradedisziplin gewesen! Was ist los, Stephen?!" Immerhin gerät Patricks Freundin Antonia so zeitweilig aus der Schusslinie des ehrgeizigen Bauers.