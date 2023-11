Vergangene Woche startete die organisierte Schatzsuche von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die bis Dienstag ging. Nun steht der glückliche Gewinner fest: Tobias fand den begehrten Koffer in Sachsen.

Letzte Woche gewannen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Ausgabe der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". Ihre gewonnene Sendezeit nutzten die Entertainer für eine besondere Aktion: "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche". Jeden Tag um 20.15 Uhr stellten sie ein Rätsel auf, dessen Lösung zu einem Metallkoffer führen sollte, der eine Million Euro beinhaltet. Am Dienstagabend endete die Schatzsuche - der Gewinner ist Gerüstbauer Tobias aus Sachsen.

Am Dienstag wurde das letzte Rätsel gesendet. Wenige Minuten später erschien Tobias am Versteck. Dabei handelte es sich um einen Kleintransporter, der östlich von Freiberg in Sachsen geparkt wurde. Der 33-Jährige war "völlig aufgeregt, völlig durch den Wind", erklärte er später. Im Wagen befand sich der Metallkoffer, dessen Zahlencode er knacken musste.

Nach Startschwierigkeiten sprang der Koffer tatsächlich auf. "Das ist eine Million, du bist der Typ, der als Erstes hier war. Das ist deine Million", freute sich Joko Winterscheidt, der vor Ort war. "Ich bin völlig platt. Ich wohne zehn Minuten von hier, direkt hier im Ort", erklärte Tobias. Die Hinweise erhielt er vom erfolgreichen Streamer Papaplatte, der auf Twitch mit seinen Fans die Rätsel löste. Völlig aufgelöst bedankte er sich bei dem 26-Jährigen.

Schatzsuche für den guten Zweck

Die Schatzsuche wurde von Winterscheidt und Heufer-Umlauf auch genutzt, um auf das Thema Stammzellspenden aufmerksam zu machen. Es brauche 10.000 Neuregistrierungen bei der DKMS, einer gemeinnützigen Organisation, deren Ziel es ist, Betroffenen im Kampf gegen Blutkrebs zu helfen, damit die Ziffern für das Zahlenschloss des Koffers freigegeben werden, erklärten die Entertainer.

Bereits nach 24 Stunden wurde das Ziel übertroffen. Bis zum Finale der Schatzsuche registrierten sich mehr als 38.000 Menschen. Stephan Schumacher, DKMS-Geschäftsführer, bedankte sich bei Joko und Klaas für ihren "großartigen Einsatz für uns und das Thema Stammzellspende": "Wir sind begeistert darüber, dass sich so viele Menschen beteiligt haben. All dies kommt Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs zugute", sagte er in einer Pressemitteilung.

Am Dienstag endete nicht nur die Schatzsuche, sondern auch die aktuelle Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben". Das Duo verlor das Staffelfinale. Zur Strafe müssen sie zum 25-jährigen Bestehen von "Galileo" am 1. und 2. Dezember ein Experiment durchführen, "das bis jetzt keiner machen wollte", erklärte Moderator Steven Gätjen.