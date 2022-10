Pünktlich kurz vor Halloween verkündet Konami das Comeback einer Horror-Kultmarke. Neben dem Remake des zweiten Teils soll es drei neue "Silent Hill"-Spiele geben. Dazu kommt der Kinofilm.

Kurz vor Halloween hat Konami angekündigt, Videospiel-Fans mit mehreren Titeln aus seiner legendären Grusel-Reihe "Silent Hill" das Fürchten zu lehren. Via Livestream verriet der Publisher, das neben dem Remake von "Silent Hill 2" auch drei brandneue Games veröffentlicht werden. Last not least soll auch auf der Kino-Leinwand Gänsehaut erzeugt werden.

"Silent Hill 2" erschien ursprünglich 2011 für die PS2, dann folgten PC und Xbox. Teil zwei der Kultreihe gilt als Highlight für Fans von storybasierten Grusel-Games und atmosphärisch dichter Schauerromantik. Das Remake wird nun vom Entwickler-Studio Bloober (bekannt für "Layers of Fear") umgesetzt. Kreative Köpfe, die bereits beim Original mitwirkten, sollen für das klassische Flair sorgen - unter anderem Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka.

Nicht nur die Schauplätze werden für die Neuauflage überarbeitet, sondern auch das Kampfsystem. Zunächst soll das "Silent Hill 2"-Remake für PC auf Steam sowie zeitexklusiv auf PS5 erscheinen. Wann auch eine Version für die Xbox Series X/S folgen wird, ist unbekannt. Fest steht, dass die Unreal Enginge 5 für eine zeitgemäße Adaption sorgen soll.

Die Rahmenhandlung bleibt die bekannte: Protagonist James Sunderland reist in das unheimliche Städtchen Silent Hill, weil ihn ein Brief seiner eigentlich verstorbenen Gattin dorthin lockt. Dort erwarten ihn ebenso merkwürdige Ereignisse wie Kreaturen ...

Drei neue Spiele

Dazu kommen drei neue Spiele aus dem "Silent Hill"-Kosmos. Über "Silent Hill: Townfall" ist bisher nur ein kurzer Teaser-Trailer bekannt. "Warum bist du an diesem Ort?", fragt eine Stimme aus dem Off. Der Angesprochene solle "bestraft werden" von "diesen Menschen", so der kryptische Hinweis. Des Weiteren ist bekannt, dass Annapurna Interactive ("Stray") und No Code ("Observation", "Stories Untold") gemeinsam an dem Projekt arbeiten.

"Silent Hill: F" spielt im Japan der 1960er Jahre. Für die Story soll mit Ryukishi07 ein Autor verantwortlich zeichnen, der für Krimi- und Horror-Romane bekannt ist. Im Teaser ist eine junge Frau zu sehen, die von Pflanzen attackiert wird. Das japanische Studio Neobards Entertainment steckt hinter diesem Spiel. Bekannt ist es für die Arbeit an "Resident Evil: Resistance" und "Re:verse". Plattformen und Release sind auch für diesen Titel noch nicht bekannt.

"Silent Hill: Ascension" soll eher interaktive Streaming-Story sein als ein klassisches Videospiel. Als Protagonisten sollen reale Schauspieler agieren. Die Vision: Gemeinsam mit Freunden die Entertainment-Erfahrung teilen und kollektiv zu Entscheidungen kommen, welche die Handlung verändern. Für Aufsehen sorgt bereits, dass mit J.J. Abrams ein Blockbuster-Filmemacher ("Star Wars", "Star Trek") beteiligt ist - mit seinem Studio Bad Robot Games. Hier wird ein Veröffentlichungstermin genannt, wenn auch nicht sehr präzise: irgendwann 2023.

"Silent Hill" im Kino

Silent Hill kehrt auch ins Kino zurück: "Return to Silent Hill" nennt sich der kommende Streifen. Der Regisseur ist Christophe Gans, der bereits 2006 die erste "Silent Hill"-Verfilmung umsetzte. Der Film soll surreal wirken. Christophe Gans verriet, dass der Inhalt inspiriert ist von "der besten der drei Silent Hill-Geschichten". Er meint "Silent Hill 2".

Teaser Trailer zu "Silent Hill 2"

Teaser Trailer zu "Silent Hill 2"

Copyright: Konami