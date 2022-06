Philip Baker Hall ist tot. Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler verstarb im Alter von 90 Jahren in Kalifornien. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin "Variety" und zitiert aus einem Statement der Familie: "Unser geliebter Philip starb ruhig zu Hause in Glendale, umgeben von seiner liebenden Familie."

Auch Sam Farmer, Journalist der "L.A. Times" und Nachbar des Verstorbenen, teilte die traurige Nachricht auf Twitter. "Mein Nachbar, Freund und einer der klügsten, talentiertesten und freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe, Philip Baker Hall, ist letzte Nacht friedlich gestorben. Er war umgeben von geliebten Menschen. Die Welt hat einen leeren Raum in sich."

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT