Ihre noch junge Schauspielkarriere nahm gerade Fahrt auch - umso größer sind Trauer und Bestürzung: Charlbi Dean Kriek ist verstorben. Laut US-Medien erlag die Südafrikanerin einer "unerwarteten und plötzlichen Krankheit" in New York. Um welche Krankheit es sich handelt, wurde nicht bekannt gemacht. Charlbi Dean Kriek, die auch als Model arbeitete, wurde nur 32 Jahre alt.

Unter dem letzten Instagram-Beitrag von Charlbi Dean Kriek nahmen Fans Abschied von der jungen Schauspielerin. Kommentare wie "Flieg hoch mein Engel", "Ruhe in Frieden", "Ruhe in Frieden, liebes Mädchen. Eine Inspiration für so viele" sammelten sich innerhalb von Stunden unter ihrem Bild.

Charlbi Dean Kriek: "Triangle of Sadness" gewann die Goldene Palme

Charlbi Dean Kriek wurde 1990 in Kapstadt geboren und bekam im Alter von sechs Jahren ihre ersten Model-Aufträge. Danach versuchte sie, sich als Schauspielerin ein zweites Standbein aufzubauen. Durch Produktionen wie die "Spud"-Filme oder Drama-Serie "Black Lightning" wurde Kriek einem großen Publikum bekannt.

Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie durch Ruben Östlunds Tragikomödie "Triangle of Sadness", in der sie an der Seite von Harris Dickinson spielte. Der Film feierte bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere und wurde dort mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.