Als Musicaldarstellerin, Chansonsängerin und Schauspielerin feierte Ute Lemper bereits in den 80er-Jahren internationale Erfolge. Auch heute ist die nach New York ausgewanderte Münsteranerin, die am 4. Juli ihr 60. Lebensjahr vollendet, weltweit gefragt.

Von Ute Lempers "atemberaubender Bühnenpräsenz" schwärmte einst schon Hellmuth Karasek. Jemandem wie Lemper, so schrieb Karasek 1987 im "Spiegel", gehöre - "wenn er nur will" - die Welt. Heute, 36 Jahre später, scheint sich daran nur wenig geändert zu haben. Ute Lemper ist ein Weltstar, sie wird als "German Cabaret Legend" verehrt, als Chanson-Interpretin geliebt. Und doch hört man hierzulande wenig von ihr. Sucht man im Netz, schlägt Google zuoberst die Frage vor: "Was ist aus Ute Lemper geworden?"

Eine ausführliche Antwort darauf hat Lemper, am 4. Juli 1963 in Münster geboren, nun selbst gegeben und Anfang Juni - einen Monat vor ihrem 60. Geburtstag - eine Autobiografie veröffentlicht. "Die Zeitreisende: Zwischen Gestern und Morgen" lautet der Titel des neuen Buches, der den Namen von Lempers nunmehr 24. Album "Time Traveler" (erhältlich seit Mai 2023) erneut aufgreift. "Lemper erzählt von den Anfängen ihres Berufes, ihren großen und kleinen Erfolgen, ihren vielen aufregenden Projekten ihrer langen Karriere im ständigen Konflikt mit ihrer wichtigsten Rolle als Mutter von vier Kindern", heißt es vonseiten des Verlages über das neue Werk. Nach "Unzensiert" (1995) ist es bereits das zweite Mal, dass "die Lemper" ihre Geschichte erzählt.

Letztere begann, zumindest in den Augen der Öffentlichkeit, Mitte der 80er-Jahre. Zur Diva stilisiert, im Ausland als Vorzeige-Deutsche gefeiert, nahm Lempers Karriere als Musicalstar ("Cabaret", "Cats", "Der Blaue Engel"), Synchronsprecherin ("Arielle, die Meerjungfrau"), Schauspielerin ("Drei gegen Drei", "Prêt-à-Porter") und Sängerin rasch Fahrt auf. In Frankreich wurde sie für ihre Chanson-Interpretationen verehrt, in Amerika wurde sie 1998 für "Chicago" als beste Musical-Darstellerin ausgezeichnet. Hier ein bejubelter Auftritt im Opernhaus von Sydney, da einer im New Yorker Lincoln Center.

The Show Must Go On

Doch bei den begeisterten Kritiken blieb es nicht. Vor allem zu Hause, in Deutschland, nahm man ihr die Festlegung auf ein Genre übel, notierte künstlerischen Stillstand und nachlassende Passion. Über die Jahre ließ auch das Interesse nach. In einem Interview mit der Schweizer Zeitschrift "annabelle" erinnerte sich Lemper kürzlich an den harten Aufprall in ihrem Geburtsland: "Ich war ja nur ein junger Mensch, der Theater spielen wollte. Und da war ich plötzlich im Showbusiness drin, und dem war ich wohl nicht gewachsen, man hatte mich zum Produkt gemacht", erklärte sie. "Dann hieß es plötzlich, die Lemper ist ja doch nicht so toll, und die Verrisse wurden sehr vulgär, sehr persönlich. Es ging nicht um die Kunst. Man wollte mich wieder runterholen von dem Podest, auf dem ich doch eigentlich nie hatte sein wollen."

Ihrer früheren Heimat, dem Land ihrer schärfsten Kritiker, hat Ute Lemper schon lange den Rücken gekehrt. Seit 1998 lebt sie in New York. Trotzdem lässt sich die vierfache Mutter - ihre Kinder sind 29, 27, 18 und 12 Jahre alt - immer wieder hierzulande blicken. Eine dieser Gelegenheiten war die (nach einer Staffel eingestellte) ProSieben-Tanzshow "The Masked Dancer", bei der Ute Lemper im Januar 2022 als erste Kandidatin ausschied. Halb so wild, hält sie sich doch stets an die goldene Regel des Showbusiness: "The Show Must Go On", eine Phrase, die die Sängerin und Schauspielerin auch immer wieder in ihrem neuen Buch aufgreift. Entsprechend überrascht es nicht, dass die nun 60-Jährige beinahe das gesamte Jahr über mit verschiedensten Programmen auf der Bühne steht - sei es in Dublin, New York, Madrid oder Berlin. Weltstar bleibt Weltstar.