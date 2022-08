Hollywoodstar Anne Heche starb an den Folgen einer Rauchvergiftung und Verbrennungen. Das bestätigte nun ein offizieller Bericht der Gerichtsmedizin in Los Angeles, der unter anderem dem US-Portal "TMZ" vorliegt. Dem Dokument zufolge sei auch eine "Brustbeinfraktur aufgrund eines stumpfen Traumas" ein signifikanter Grund für den Tod des Hollywoodstars gewesen.

Am Freitag, 5. August, war Heche mit ihrem Auto in Los Angeles in ein zweistöckigen Haus gekracht. Dabei brach ein Feuer aus. Die Schauspielerin wurde mit schweren Brand- und Lungenverletzungen ins Krankenhaus gebracht und fiel ins Koma. Familie und Freunde gingen bereits einige Tage nach dem Unfall davon aus, dass Anne Heche "voraussichtlich nicht überleben" werde. Eine Woche nach dem Unfall verstarb Heche am vergangenen Freitag schließlich im Alter von 53 Jahren. Bereits im Lauf des Tages war sie für hirntot erklärt worden.

Zunächst war gegen den "Ally McBeal"-Star wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht im Zusammenhang mit dem Vorfall ermittelt worden. Tests zeigten, dass die Emmy-Preisträgerin Kokain und das Schmerzmittel Fentanyl im Blut hatte. Wie aus dem Bericht der Gerichtsmedizin hervorgeht, wurde Heches Tod als "Unfalltod" eingestuft.