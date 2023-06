Schlager-Queen Vanessa Mai stattet dem fiktiven "Fürstenhof" einen Besuch ab - in einer Folge der beliebten Telenovela "Sturm der Liebe" im Ersten (voraussichtlicher Sendetermin Montag, 19. Juni). In ihrer Gastrolle freut sich die Sängerin auf eine Auszeit von ihrer aktuellen "Wolkenfrei"-Promotiontour und verweilt an der Seite von Hildegard Sonnbichler ( Antje Hagen) in der fiktiven Gemeinde Bichlheim bei Bad Tölz in Oberbayern.

"Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von 'Sturm der Liebe' verbringen zu dürfen", erzählt Mai im Interview mit dem Sender. Als Fan der Serie habe sie sich vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirke und ihr dadurch ein bisschen der Zauber genommen werde. Ihre Zweifel waren jedoch unbegründet: "Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt. Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen", schwärmt die 31-Jährige. Die Bavaria Fiction-Produktion ist wochentags um 15.10 Uhr im Ersten zu sehen.

Von der Schlager-Bühne ins Fernsehen

Vor ihrem Durchbruch als Solokünstlerin war Mai Mitglied der Band "Wolkenfrei". Bei ihren Fans ist sie vor allem für ihre moderne Kombination aus Schlager- und Dance-Pop-Elementen bekannt. Sie hat bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter den ECHO Pop und den Bambi. Das "Sturm der Liebe"-Gastspiel ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin als Schauspielerin zu sehen ist. Auch in der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" war sie bereits zu sehen.