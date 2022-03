Es ist eine traurige Nachricht für die Schlagerwelt: Sänger Oliver Frank, der mit Songs wie "Italienische Sehnsucht" berühmt wurde, ist tot. Er starb bereits am Freitag, 25. Februar, nach kurzer und schwerer Krankheit. Dies teilte sein Management am Montag auf Facebook mit. Frank wurde nur 58 Jahre alt.

"Tief erschüttert und schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser langjähriger Künstler und Freund Oliver Frank am Freitag 25.02.2022 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist", heißt es in dem Post, der zudem ein Schwarz-Weiß-Foto des Sängers enthält. Genauere Angaben, etwa unter welcher Krankheit Oliver Frank litt, werden nicht gemacht. "Wir werden Dich, lieber Oliver, unglaublich vermissen", schreibt das Management und weiter: "Wir bitten von Nachfragen bei der Familie abzusehen."

Bericht über medizinische Untersuchungen

Oliver Frank wurde am 1. September 1963 in Göttingen geboren. Im Jahr 1985 wurde er von einer Talentsucherin entdeckt. Kurz darauf produzierte er seine erste Single "Abschied von Fernando". Sein erstes Album unter dem Titel "Santa Barbara" erschien 1990. Es folgten zahlreiche weitere Alben und Singles. Sein wohl bekanntester Song war "Italienische Sehnsucht" aus dem Jahr 1996.

Anfang Februar hatte Frank auf seiner privaten Facebook-Seite von Untersuchungen in der Universitätsmedizin in Göttingen berichtet: "Herz-Echokardiographie, Bronchoskopie und zu guter letzt noch Kernspintomographie", zählte er auf und ergänzte augenzwinkernd: "seit dieser kann ich auch in etwa nachvollziehen, wie sich ne im Ofen vergessene Pizza fühlen muss". Unter dem Post sowie jenem seiner Agentur sammeln sich derweil Kondolenzen von Fans.