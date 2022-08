Schlagersängerin Anita Hofmann und Radiomoderator Christian Filip gaben sich das Jawort. Geflittert wird im kommenden Mai. Ihre Fans dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Im Juli war die Traumhochzeit, im kommenden Mai geht es in die Flitterwochen: Anita Hofmann (45) ehelichte in ihrer Heimatstadt Meßkirch in der Nähe des Bodensees den Radiomoderator Christian Filip (47). Und 2023 geht es auf Hochzeitsreise - dabei kann der Musikerin in Bezug auf "Fan-Nähe" niemand das Wasser reichen: Der Schlagerstar nimmt einige ihrer Anhängerinnen und Anhänger mit nach Kroatien! Ein eigens dafür produziertes Werbevideo soll erste Eindrücke vermittlen.

Das Unterfangen, gemeinsam mit seinen Fans die Hochzeitsreise nach Istrien anzutreten, managte ein Reiseveranstalter. Den Miturlaubern und Fans wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, das in einem Konzert des Schlagerstars am "Weißen Abend" seinen Höhepunkt erreicht. Um Wissenslücken zu füllen, drehten die frisch Vermählten einen kleinen Film, um Momente der atemberaubenden Hochzeit im Juli mit allen zu teilen - und einen Ausblick auf die anstehende Reise in die Flitterwochen zu geben: Neben einem "Flitter-Barbecue-Abend" wird den Gästen zudem eine "Flitter-Strandparty" geboten, um die Anwesenden bei (Party-)Laune zu halten.

Fans waren auch bei der Hochzeit

Schlagerbegeisterte können nun also eine sechstägige Busreise nach Kroatien buchen, um exklusive Einblicke in das Leben ihres Idols zu erhaschen. Das angebotene Paket deckt nicht nur die Busfahrt ab, verschiedene Veranstaltungen und die Übernachtungen mit Halbpension im Hotel sind mitinbegriffen.

Es zeichnet Anita Hofmann aus, ihre Fans miteinzubeziehen. Auch bei ihrer Trauung bestand die Hälfte ihrer 540 Gäste aus glücklichen Schlager-Anhängern. Die Sängerin ist mit ihrer Schwester Alexandra bereits seit den späten 80-ern nicht mehr aus dem Geschäft wegzudenken. Schon damals war ihnen die Nähe zu ihren Bewunderern überaus wichtig.