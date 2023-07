Seit über 15 Jahren hält sich die kultige Heimat-Daily "Dahoam is Dahoam" nun im deutschen TV. Neben Urgesteinen wie Ursula Erber, die seit Folge eins mit dabei sind, gibt es immer wieder Neuzugänge im fiktiven Lansing. Nun ist auch "Schloss Einstein"-Darstellerin Nui Nguyen mit von der Partie ...

Wo ist es am schönsten? Natürlich "Dahoam" - weil: "Dahoam is Dahoam"! - So einfach ist das. Seit 2007 liefen bereits über 3.000 Folgen der kultigen Heimat-Daily im BR-Fernsehen (werktags, 19.30 Uhr, und in der ARD-Mediathek). Ab Montag, 31. Juli, begrüßen die Charkaterköpfe im fiktiven Lansing nun wieder mal ein neues Gesicht: Nui Nguyen (Jahrgang 2002) schlüpft in die Rolle der Lien Thi Groß. In der Serie zieht die Tochter eines Freundes von Dr. Vera Hülsmann (Sybille Waury, vormals Star der "Lindenstraße") in die WG von Roland Bamberger ( Horst Kummeth), die direkt über der Apotheke des sympathischen Franken liegt. Lien Thi bringt neuen Schwung in die Bude ...

Viele kennen den Neuzugang bereits ganz gut: Der Teenie-Star spielte in der 20. und 21. Staffel von "Schloss Einstein" im Alter von 14 Jahren die Rolle der Dodo Duyen, einer ehemaligen Schülerin des Albert-Einstein-Gymnasiums in Erfurt. Die "kleine Biene" (so die Übersetzung ihres Namens) lebte nach ihrem Umzug nach Erfurt bei einer Gastfamilie, machte im vergangenen Jahr ihr Abitur und jobbte in einer Bar. Nach fünf Jahren Pause kehrt Nguyen, deren Spitznamen "Nui" sich ihre Grundschullehrerin überlegt hat, nun in die TV-Landschaft zurück. Weit weg von ihrer Familie - ihre Mutter lebt im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick - dreht sie derzeit im Dachauer Osten für den BR-Dauerbrenner.

Gleich zwei neue Gesichter bei "Dahoam is Dahoam"

Ende August gibt es bei "Dahoam is Dahoam" noch einen Neuzugang: Marinus Hohmann (19) kehrt nach einem kurzen Auftritt 2022 als Anitas Bruder Till Brenner zurück: Brenner zieht in die WG, um seinen Schulabschluss in Baierkofen zu machen. Ab Donnerstag, 24. August, ist Hohmann an der Seite von Carina Dengler, Heidrun Gärtner, Ursula Erber und Co. zu sehen. So schnell wird aus einer Gastrolle ein festes Engagement ...