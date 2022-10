"Ich hab die Lizenz zum Flöten", meinte die Pfeife nach ihrem Auftritt bei "The Masked Singer" keck. Eine Stunde später stand fest: Aber nicht mehr die Lizenz für Show vier des Maskenballs: Für die Pfeife kam der Schlusspfiff, die Fans stellten den coolen Dude vom Feld. Enttarnt wurde ein Star der Model-Szene.

Thomas Hayo, lange Jahre treu an der Seite von Heidi "Quietschy" Klum bei "Germany's Next Topmodel", strahlte bis über beide Backen. "Das war ne Riesensache. Ich hätte nicht gedacht, wie sehr ich es genießen würde, von euch ausgepfiffen zu werden." Jetzt aber kam in der dritten Show von "The Masked Singer" doch schon das Aus für die Pfeife. Im Showdown mit der Black Mamba und dem gerade auf Rosty getauften Roboter zog der lässige Typ in der blauen Steppjacke den Kürzeren. Mit Hayo zauberte ProSieben zum dritten Mal einen echten Hochkaräterpromi aus dem Hut beziehungsweise dem Kostüm.

Das sehen auch die Fans in den sozialen Medien so. "Diese Staffel ist promimäßig voll krass", schrieb nicht nur einer. Und bei Hayo gab es dann auch so gut wie niemanden, der "Wer ist das?" postete. "Er ist das!" legte sich vor der Enttarnung Ruth Moschner auf Thomas Hayo fest. Damit gelang der "Rate-Queen" endlich die Rehabilitierung. Worüber sie sehr froh war, denn Restzweifel waren natürlich geblieben. "Das wär peinlich, wenn ich wieder daneben liege." Tat sie nicht: Ruth ist endlich wieder gut!

Noch eine Frau und wohl nur zwei Profi-Sänger dabei

"Oooh, nein, die Pfeife!" Nicht nur Moschner bejammerte das Ausscheiden. Aber das Trauern wird die Staffel weiter begleiten, denn eigentlich sprach Gastrater Ross Anthony allen aus der Seele: "Lasst uns einfach alle mitnehmen." Ross, der in Staffel vier als Flamingo Platz drei erreichte, war mit Yvonne Catterfeld diesmal Gast am Ratepult. Catterfeld ist ebenfalls eine "Ehemalige": Sie gewann als Gans die "Rätselhafte Weihnachtsshow" 2021.

Diese Staffel, immerhin schon Nummer sieben, hat es wirklich in sich. Zwar ist schade, dass unter den letzten sechs nur eine Frau (die Zahnfee) vertreten ist. Andererseits belebt das Konzept, dass es tatsächlich so scheint, dass nur noch zwei Profi-Sänger am Start sind. Der Werwolf könnte der eine sein, der Maulwurf der andere. Und, ja, die Zahnfee könnte auch schon mal ein Tonstudio von innen gesehen haben. Aber sonst: Amateure pur. Allerdings nur, was das Singen angeht. Denn was immer der mürrische Goldi(ge), die mysteriöse Black Mamba und der rüstige Roboter Rosty jenseits ihrer Masken treiben - sie dürften in ihrem Metier zu den Bekanntesten zählen.

Ist Wincent Weiss der Werwolf?

Sieger der Herzen war an diesem Abend der Roboter. Zwar musste der lange zittern, dann aber durfte er sich doppelt freuen. Nämlich nicht nur übers Weiterkommen, sondern über seinen neuen Namen. Die Abstimmung unter 60.000 teilnehmenden Fans hatte ergeben: No Name wird auf den Namen Rosty getauft. Moderator Matthias Opfenhövel erledigte das stilecht mit Motorenöl statt Weihwasser.

Musikalisch bot der Werwolf die größte Überraschung: Er performte allen Ernstes "You're My Heart, You're My Soul" von Modern Talking - allerdings in einer furiosen Metal-Version. Zudem zeigte er sich extrem wandlungsfähig, growlte die Strophen und fistelte dann astrein die Kopfstimme im zweiten Refrain. "Du bist echt vom Teufel besessen", kommentierte Opdenhövel die Performance. "Du bist Modern Talking in einer Person - auch optisch." Da wär ihm der Werwolf dann fast an die Gurgel. Wer der Werwolf sein könnte? Catterfeld gab einen guten Tipp ab: Vielleicht versteckt sich da Wincent Weiss. "Der ist ja Metal-Fan", führte Catterfeld aus und habe vor kurzem "ein kleines Metal-Projekt angekündigt."

Wechselte Daniel Donskoy den "Tatort" und wurde zum Maulwurf?

Eine sensationelle Performance bot auch der Maulwurf. Der wandelte seinen Erdhügel zum Dampferbug und ließ sich mit "My Heart Will Go On" aus dem Blockbuster "Titanic" als "König des Maulwürfhügels" feiern. Vielleicht versteckt sich unter der Maske der Schauspieler Daniel Donskoy (u.a. "Tatort"), der allerdings "nebenbei" auch Musiker und Sänger ist. Oder Conchita Wurst oder Marc Terenzi? Auf jeden Fall dürfte der Maulwurf noch länger erhalten bleiben - seinen Auftritt quittierte das Saalpublikum mit minutenlangem frenetischem Applaus.

Bei der Zahnfee scheiden sich die Geister und Meinungen. Auch bei ihrem diesmaligen Beitrag ("Kings & Queens", Ava Max) klang sie stellenweise wie ein Vollprofi, dann schien es, als liege sie dauerhaft einen halben Ton daneben. Entsprechend reichen die Verdächtigungen von "Girlgroup-Mitglied" bis Sylvie Meis. Wobei unwahrscheinlich ist, dass das Alpaka aus Staffel drei schon wieder zurückkehrt. Bei Instagram wird Leslie Clio favorisiert und Anthony warf ganz zum Schluss mit Cosma Shiva Hagen einen interessanten Namen in den Ring. Auf jeden Fall, so Moschner, ist die Zahnfee "ein steiler Zahn".

Erkannte Catterfeld ihren Ex-GZSZ-Kollegen nicht?

Rosty, Goldi und die Black Mamba sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Sangesprofis. Der Roboter ist eine der Masken, bei denen die Ratecrew so gar keinen Plan hat. Ralf Bauer, Tobias Künzel von den Prinzen? Beides eher unwahrscheinlich, ebenso Joko Winterscheidt. Die App-User sahen nach der Show Christoph Maria Herbst knapp vor Michael Bully Herbig und dessen Kalauer-Kumpel Rick Kavanian.

Für die Black Mamba wurde es erstmals eng. Sie eröffnete die Show mit dem Madonna-Hit "Like A Prayer". Sie stürzt das Ratetrio in absolute Ratlosigkeit. Die genannten Namen, von Jürgen Milski über Benno Fürmann bis zum Influencer und Bibi-Ex Julienco und Alexander Mazza, scheinen alle nicht das Gelbe vom Ei. Dann noch eher der Favorit der Instagram-Fans: Felix von Jascheroff. Ein User: "Das ist Felix und Yvonne erkennt ihren Ex-Kollegen von GZSZ nicht."

Der Letzte im Bunde will eigentlich weg. Goldi, der mürrische Knuddelplüschi, wird mit seiner Anti-Haltung zum Publikumsliebling. Er kann nicht singen, tut das aber mit Verve und Herzblut. Sein "Gold" von Spandau Ballet erkannte man nur am Refrain, aber seine Grummelshow ist einfach klasse. Zum Liebhaben, der Süß... nein, das hört er ja nicht gerne. Aber nächste Woche ist er wieder am Start. Voll süß..