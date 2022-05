Die "Queen of Pop" ist immer für eine Überraschung gut: Für drei gemeinnützige Organisationen zog sich Madonna nicht einfach nur aus. In einem Kunstprojekt, das als NFT-Sammlung versteigert werden soll, rückt sie ihre "Vision als Mutter und Künstlerin" in den Mittelpunkt.

Auch mit 63 Jahren präsentiert sich die selbstbewusste "Queen of Pop" gerne noch leichtbekleidet - das hat Madonna in den letzten Jahren mehrfach bewiesen. Nun macht sie sich für den guten Zweck den Hype um NFTs ( Non-Fungible Token) zu Nutze - und geht einen Schritt weiter: Gemeinsam mit dem NFT-Künstler Beeple produzierte Madonna drei Videos, in denen sie sich als nackter Avatar präsentiert, dem unter anderem Schmetterlinge aus dem Intimbereich fliegen. Auch Raupen krabbeln aus ihrem Schoß, im mit "Mother of Creation" - "Mutter der Schöpfung - betitelten Kunstprojekt gebärt sie sogar einen Baum.

In einem Statement teilte der Popstar seine Begeisterung dafür mit, "die Gelegenheit zu haben, meine Vision der Welt als Mutter und Künstlerin" mit der "einzigartiger Sichtweise" des Künstlers zu teilen. Die Musikerin sprach von einer "erstaunlichen Reise". "Ich wollte das Konzept der Schöpfung untersuchen", teilte Madonna mit. "Nicht nur die Art und Weise, wie ein Kind durch die Vagina einer Frau in die Welt kommt, sondern auch die Art und Weise, wie ein Künstler Kreativität hervorbringt."

So zeigt sich Madonna im Netz

Ein Teil des Geldes geht in die Ukraine

In Form einer NFT-Sammlung soll das Projekt Geld für den guten Zweck einbringen: Aus diesem Zweck wird "Mother of Creation" versteigert, drei gemeinnützige Organisationen sollen laut Webseite vom Erlös profitieren. Darunter befindet sich mit "The Voices of Children Foundation" auch eine Organisation, die Frauen und Kinder in der Ukraine unterstützt.

Bei NFTs handelt es sich um digitale Kunst, etwa Bilder, Videos oder Texte, die in dieser Form zu digitalen Vermögenswerten werden. So kann eine Datei zum Unikat werden, mit NFT-Dateien lässt sich auf entsprechenden Netz-Plattformen auch handeln.