Bei "Bares für Rares" prallen zwei Welten aufeinander: Der neue Schmuck-Experte der ZDF-Trödelshow mit Moderator Horst Lichter ist nicht nur qualifizierter Gemmologe und Diamantgraduierter, sondern spielt auch als "leidenschaftlicher Gitarrist" in einer Heavy-Metal-Band.

Da hat sich das "Bares für Rares"-Team offensichtlich einen interessanten Charakter in die eigenen Reihen geholt: Der Neue in der Expertenrunde der Trödelschow ist Goldschmiedemeister, Experte für Schmuck, Gemmologie sowie Diamantgraduierung - und außerdem Rocker und Headbanger.

In seiner ersten "Bares für Rares"-Sendung am gestrigen Montag erschien Patrick Lessmann zwar schneidig im feinen Anzug, im wahren Leben rockt er aber schon seit Jahren als "leidenschaftlicher Gitarrist" der Heavy-Metal-Band "Devilusion" die Bühne. "Man denke zurück an die glorreichen Tage als Heavy Metal noch ein Statement war und den eigenen Lebensstil geprägt hat", beschreibt die Band ihre Ausrichtung. Genau das sei auch heute noch die Mission von "Devilusion". Die Band wurde 2013 gegründet.

Headbanger am "Bares für Rares"-Set

Im Vorspann der ersten Folge, in der er neben "Bares für Rares"-Urgesteinen wie Moderator Horst Lichter, Heide Rezepa-Zabel oder Sven Deutschmanek auftrat, stellte er sich den Zuschauerinnen und Zuschauern vor: Seine Spezialität sei "individueller Schmuck, den wir in Absprache mit den Kunden fertigen. Das hat einen hohen emotionalen Wert", berichtete Lessmann über die Arbeit in seinem Geschäft in Bütgen.

Über seinen Schritt ins Fernsehen freut sich Lessmann: Nach den ersten Drehtagen zeigt sich der neue Schmuck-Experte begeistert über die "familiäre Stimmung" am Set. "Ich freue mich auf viele besondere Schmuckstücke, die ich sonst vielleicht nie in den Händen halten dürfte. Und auf die interessanten Geschichten, die dahinterstehen", betont er.