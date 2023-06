Warum Anna-Maria das wichtigste Shooting nur mit Hilfe ihres Verlobten überstand und welche Wette Heidi Klum verloren hätte ...

Zeitreise mit Heidi Klum: Anlässlich der wichtigsten Session einer jeden "GNTM"-Staffel - klar, das Cover-Shooting für die "Harper's Bazaar" - schwelgte die Model-Mama in Erinnerungen. Mit ihrem ikonischen Titelfoto für die "Sports Illustrated, Swimsuit" schaffte sie 1998 den Durchbruch. Da war die Klum übrigens genau halb so alt wie heute - nämlich 25. Happy Birthday an dieser Stelle.

"Das waren alles nur Models, die du kanntest!", berichtete sie "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider. Die lauschte andächtig Heidis Ausführungen: "Das berühmte Cover!" - "Und ich war das 'New Kid on the Block'. Ich hab mir da einen zurechtgemodelt! Das war wie 'ne Turnübung. Ich hab mich da ins Zeug gelegt!"

Bitte ohne Posen posen!

Aber bloß kein Beispiel nehmen! "Damals hat man noch mehr gepost als heute", wusste Schneider, eine Verfechterin des Mottos "Weniger ist mehr". Das bekamen auch Heidis verbliebene acht Models zu spüren. Stark, sinnlich, sexy und selbstbewusst sollten sie rüberkommen, aber am besten gar nichts machen vor der Kamera. "Das Nicht-Posen-Posen ist am schwersten!", baute Heidi Ida auf, während der starker Wind und bunter Rauch ins Gesicht blies: "Es ist zwar ätzend für dich, es sieht aber super aus!"

Somajia durfte sich dann doch bewegen, und zwar ihre "drei Kilo Haare" von einer auf die andere Seite schmeißen. "Ich hab Gänsehaut! Das sieht so cool aus!", entfuhr es Heidi. Die Begeisterung bei Anna-Maria fiel dagegen verhalten aus, doch Heidi, die alte Romantikerin, hatte eine Weltidee: "Vielleicht musst du nochmal eine Runde an deinen Verlobten denken?!", schlug sie der 24-Jährigen vor. "Jeffrey hieß er, oder?" Und zack: "Hat geholfen!", freute sich die Chefin. "Mit Jeffrey wurde es besser!", fand auch Kerstin Schneider.

Entscheidung vor dem Halbfinale: "Hätte ich nie gedacht!"

Wer glaubte, dass nach Walks in einem Bällebad, zwischen enger Fest-Bestuhlung oder auf einem fahrenden Truck wie in der letzten Woche nichts Schlimmeres mehr kommen könnte, lag leider falsch. Jedenfalls wenn es nach dem Geschmack von "Alterspräsidentin" Nicole (49) ging. "Wir fuhren durch Las Vegas und Nicole sagte, sie fände es ganz schrecklich, wenn wir 'ne Drag-Queen-Show machen müssen!", verriet Selma. Heidi wird doch keine Spione eingeschleust haben? Jedenfalls bestand die Elimination in Woche 16 von "Germany's next Topmodel" genau daraus: Die Kandidatinnen mussten als Drag Queens verkleidet in einer echten Live-Drag-Show in Las Vegas auftreten.

"Wo ist der Notausgang? Wo ist der Eimer?", entfuhr es Nicole, der es kurz vor ihrem Auftritt offenbar nicht so gut ging. Die Performance lief dann aber glücklicherweise doch ganz glatt. Anders bei Somajia: "Komisch, weil Somajia eigentlich Tänzerin ist!", fand Heidi im Publikum, der die Fehltritte ihrer "Meedschen" natürlich nicht entgingen. "Ich hätte alles gewettet, dass du heute mit eine der Besten bist!", gestand sie nach der Show. "Aber dann war es leider das Gegenteil!" Somajia nahm's locker: "Vielleicht ist Tanzen einfach nicht mein Ding! Ich wollte sowieso immer Model werden!"

Noch schlechter lief der Abend allerdings für Anna-Maria und Ida. Sie bekamen diese Woche kein Foto von Heidi. Aus der Traum vom "Harper's Bazaar"-Cover! Doch die beiden jungen Models wahrten die Fassung, so gut es ging: "Ich bin einfach dankbar, dass ich das hier erleben durfte!", erklärte Anna-Maria pflichtschuldig, die jetzt ja auch wieder zu ihrem Jeffrey kann. Ida weinte zwar, aber hauptsächlich, weil sie ihre neu gewonnenen Freundinnen nun verlassen musste: "Ich bin nur traurig, weil sie traurig sind!" Und eine konnte es gar nicht fassen, es ins Halbfinale geschafft zu haben: Nicole! "Wirklich? Hätte ich nie gedacht!"