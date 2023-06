Das Finale von "Germany's Next Topmodel" scheint für Gastjurorin Jennifer Lawrence eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen zu sein: In einem Interview schwärmt sie von "schockierend" schönen Frauen, erklärt aber auch, dass sich ihr zeitweise der Magen umdrehen wollte ...

In der vergangenen Woche hieß es zum 18. Mal "Und Germany's Next Topmodel ist...". Model-Mama Heidi Klum kürte am 15. Juni in Köln Vivien zur Siegerin der diesjährigen Staffel. Mit der 23-Jährigen gewann erstmals in der Geschichte der Castingshow ein Curvy-Model. ProSieben und Klum inszenierten eine spektakuläre Finalshow, bei der Superstars wie Kim Petras, ESC-Siegerin Loreen und die Scorpions die Kandidatinnen bei den entscheidenden Walks auf der Bühne begleiteten.

Neben Klums Tochter Leni Klum saß auch Hollywood-Star Jennifer Lawrence zeitweise in der Jury, um den Auftritt der Finalistinnen zu bewerten. Abschließend mussten die Mädchen gemeinsam mit dem Model Marcus Schenkenberg eine Szene aus Lawrences neuem Film nachspielen.

Die "Hunger Games"-Darstellerin schien regelrecht mit den Kandidatinnen mitzufiebern, wie sie im "Bild"-Interview verriet. "Sie durften die Szene nur einmal spielen, auf Englisch. Das könnte ich nicht, schon gar nicht in einer anderen Sprache als meiner eigenen", zollte die Schauspielerin den Finalistinnen Respekt. Deren Aufregung konnte sie gut nachvollziehen: "Die Mädchen waren so nervös, dass ich dachte, mir dreht sich der Magen um", erzählt die 32-Jährige.

"Ich habe so emotional mitgelitten"

Heidi Klum hingegen habe sich viel professioneller verhalten, so Lawrence. "Sie hat einfach immer die Nächste aufgerufen und ich habe so emotional mitgelitten." Im Gespräch mit dem Magazin kommt der Hollywood-Star aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich habe natürlich auch in den USA 'Topmodel' geschaut und dann habe ich Heidi Klum getroffen und musste ihr einfach sagen: 'Ich bin mir sicher, dass du das schon oft gehört hast, aber du bist so hübsch'", betonte sie gegenüber "Bild".

Das sei ihr rückblickend aber dann doch "schrecklich peinlich" gewesen - auch wenn sie im Interview noch einmal betont wie "schockierend hübsch" Klum sei. Auch für Schenkenberg fand Lawrence lobende Worte: Dank ihm sei die nachgespielte Szene "pure Erotik" gewesen.