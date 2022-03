Mehr als 100 Tage nach seinem Amtsantritt war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag bei "Anne Will" zu Gast. Als einziger Gast der Sendung sprach er vor allem über den Krieg in der Ukraine und die beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung.

Die Strapazen der vergangenen Wochen waren dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anzusehen: Mit geröteten Augen nahm er am Sonntagabend im Studio der ARD-Talkshow "Anne Will" Platz. Als einziger Gast sprach ereine Stunde lang über die Politik der Ampelregierung. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Reaktionen auf die russischen Angriffe in der Ukraine.

Die Regierung, sagte Scholz gleich zu Beginn der Sendung, werde alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Krieg in der Ukraine zu beenden: "Dazu zählt, dass wir weiterhin Waffen liefern." Den von Anne Will zitierten Vorwurf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wonach "innerhalb der letzten drei Wochen kaum Waffen aus Deutschland geliefert wurden", wies er zurück: "Es werden fortlaufend Waffen geliefert", wiederholte er und verwies auf eine Absprache der Bundesregierung, wonach über Waffenlieferungen erst berichtet werde, wenn diese auch erfolgt seien. Schließlich sei ebenso wichtig, dass die Waffen auch "sicher dort ankommen".

Das wichtigste Instrument seien ohnehin die Sanktionen, welche eine "dramatische Auswirkung auf die russische Volkswirtschaft haben". Einen militärischen Einsatz der deutschen Soldaten lehnte der Bundeskanzler aber weiterhin ab: "Auch wenn man das Friedenstruppen nennt, wären das ja Truppen." Einer Flugverbotszone erteilte er ebenfalls eine Absage, "weil, wie der amerikanische Präsident zu Recht sagt, das der Beginn einer großen Konfrontation zwischen der NATO und Russland wäre, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten erfolgreich vermieden haben".

Sanktionen sollen "maximalen Schaden in Russland auslösen"

In der Folge lenkte Moderatorin Anne Will das Gespräch in Richtung der Forderungen nach einem sofortigen Energie-Importstopp aus Russland. Hier gab Scholz eine dreiteilige Erklärung ab: "Das Ziel war immer, solche Sanktionen zu verhängen, die maximalen Schaden in Russland auslösen und nicht so großen Schaden in unseren Ländern." Deshalb sei man sich auch mit den USA einig, dass der Energieboykott nicht in jedem Land gleich ausfallen können. Einige osteuropäischen Staaten hätten derzeit noch "Netze, die gar nicht mit Westeuropa verknüpft sind". Auch könne der russische Präsident Wladimir Putin durch die "präzisen Sanktionen" mit den gebunkerten Milliarden "gar nichts anfangen". Zuletzt gehe es nicht darum, "ob wir die Heizung jetzt ein paar Grad runterschrauben", sondern um "unglaublich viele Arbeitsplätze, weil viele industrielle Prozesse darauf angewiesen sind, dass Kohle, Gas und Öl eingesetzt werden".

"Etliche Wirtschaftswissenschaftler" sähen dies anders, warf Anne Will ein. Scholz konterte: "Die sehen das aber falsch, und es ist ehrlicherweise unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle auszurechnen, die dann nicht wirklich funktionieren." Natürlich könne man berechnen, wie viel Gas und Öl man brauche und wie groß die Reserven auf der Welt sind. Viel wichtiger sei jedoch die Frage nach der Regasifizierungskapazität, den benötigten Rohren und den Terminals.

"Ein Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen darf nicht stattfinden"

Emotional reagierte Scholz, als er von seinem persönlichen Treffen mit Putin vor fünf Wochen berichtete: "Was mich geängstigt hat, ist diese unglaubliche Betonung von Geopolitik im Denken des russischen Präsidenten." Denn: "Wer in Geschichtsbüchern blättert und sich Grenzen von früher anschaut und daraus Konsequenzen für die Gegenwart ableitet, der stürzt Europa in ewige Kriege." Die Bezeichnung "Kriegsverbrecher" vermied Scholz. Ebenso wenig sei es Ziel der NATO, einen Regimewechsel in Russland voranzutreiben.

Kurz darauf wurde Scholz noch einmal deutlich: "Ein Einsatz von biologischen oder chemischen Waffen darf nicht stattfinden", betonte er. Sollte er dennoch erfolgen, werde die NATO "mit dramatischen Maßnahmen" reagieren, wie genau wollte er jedoch nicht ausführen: "Klar ist, dass wir diese Botschaft aussenden: Lass es bleiben!"