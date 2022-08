Erst am Sonntag verkündete Mirja Boes überraschend ihren "Grill den Henssler"-Ausstieg. Nun ist klar, wer in die Fußstapfen der Jurorin treten wird: Jana Ina Zarrella!

Es war nicht weniger als ein bestürztes Raunen, das am Sonntagabend durch die Reihen des "Grill den Henssler"-Publikums ging: Mirja Boes verkündete während der Sendung ihren Jury-Abschied nach 60 Ausgaben der VOX-Kocharena. Wer den Platz der 50-Jährigen einnehmen soll, wurde in der Show zunächst noch nicht verraten. Nun jedoch steht fest: Jana Ina Zarrella ist die Neue an der Seite von Christian Rach und Reiner Calmund!

Wie es in einer Meldung des Senders heißt, soll die gebürtige Brasilianerin bereits im kommenden Herbst Teil des Formats werden. Insgesamt fünf neue Folgen seien derzeit geplant. "Ich freue mich unglaublich auf die Jury Tätigkeit bei 'Grill den Henssler' - auf Steffen Henssler, meine Jury Kollegen, die prominenten Gäste und viele tolle Gerichte", verriet Zarrella bereits vorab gegenüber VOX. "Ich durfte selber schon dreimal zu Gast sein und liebe diese Sendung. Es wird aufregend, nun auf der anderen Seite des Tellers zu sitzen."

Neben dem beliebten Neuzugang darf sich VOX auch einmal mehr über hervorragende Quoten freuen: Mit Marktanteilen von bis zu 10,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe lief die Sommer-Staffel der Promi-Kochshow so gut wie seit Jahren nicht mehr. Laut Angaben des Senders handelte es sich bei den vergangenen Ausgaben sogar um "die stärkste Sommer-Staffel seit 2016".