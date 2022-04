In der neuen KiKA-Serie "Völlig meschugge?!" kämpfen drei Kinder gegen Rassismus und Antisemitismus an ihrer Schule. Zum Ausstrahlungsstart zeigt der Sender zudem eine Sonderausgabe "logo!" zu dem Thema.

Mehr als 70 Jahre nach Ende der Zweiten Weltkriegs ist Antisemitismus in Deutschland immer noch ein Thema: Immer wieder berichten Jüdinnen und Juden von Anfeindungen und Gewalt. Selbst an Schulen sind verbale Übergriffe unter Kindern keine Seltenheit. Um insbesondere junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren, startet im Kinderkanal KiKA kurz nach Ostern die besondere Drama-Serie "Völlig meschugge?!" (Regie: Frank Stoye, Drehbuch: Andreas Steinhöfel, Klaus Döring, Adrian Bickenbach). In sechs Episoden (ab Dienstag, 19. April, täglich um 20.10 Uhr, in Doppelfolgen im KiKA, sowie online in der ZDFmediathek) erzählt die Serie die Geschichte von einer Freundesclique, die mit vereinten Kräften gegen Anfeindungen kämpft. Bis ausgerechnet ein Erbstück ihre Verbundenheit auf eine harte Probe stellt ...

Die aufgeweckte Charly (Nelly Hoffmann, "Familie Dr. Kleist") und der selbstbewusste Benny (Louis Guillaume) sind schon lange beste Freunde. Hamid (Mika Ullritz, "Reiterhof Wildenstein"), der einst als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland kam, gehört seit ihrem ersten Schultag mit dazu. "Charly hat mich einfach an der Hand genommen", erinnert er sich, "und zack waren wir Freunde, einfach so." Weniger leicht gestaltet sich der Alltag an der weiterführenden Schule: Vor allem Hamid wird Tag für Tag von Lennard (Caspar Hoffmann) und seiner fiesen Clique gehänselt. Benny stellte sich bislang immer schützend vor ihn, doch als er von seinem todkranken Opa (Felix von Manteuffel) eine Kette mit einem Davidstern geschenkt bekommt, wird Benny plötzlich selbst zur Zielscheibe gemeiner Sprüche.

"Erwachsene sind oftmals überfordert"

"Antisemitismus ist komplex und weiterverbreitet, als man sich manchmal vorstellen kann", sagen Jens Ripke und Katrin Pilz von der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend in einem gemeinsamen Statement: "Schon Kinder erleben antisemitische und rassistische Anfeindungen und Gewalt. Erwachsene, auch viele Lehrerinnen und Lehrer, sind oftmals überfordert zu helfen. Hier möchten wir mit unserer Miniserie ansetzen und eine möglichst authentische, gleichzeitig spannende Geschichte dazu erzählen." Ziel sei es, das schwierige Thema "besprechbar" zu machen, es aus der Tabuzone herausholen und dem jungen Publikum Tipps zu geben, um eine eigene Haltung zu entwickeln und Dinge kritisch zu hinterfragen.

Ähnlich sieht es auch der Schauspieler Anatole Taubman ("Operation Zucker"), der in der Serie den Lehrer Jörg Fischer verkörpert: "Ich finde es essenziell für ein friedliches und respektvolles Miteinander, dass Schulkinder lernen, Prinzipien vor persönliche Befindlichkeiten zu stellen. Das heißt, zu lernen, jedem Menschen mit Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Mitgefühl, Toleranz, Geduld und Respekt zu begegnen. Jeden Menschen gleich zu behandeln, egal welche Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung er hat."

Den Start von "Völlig meschugge?!" bettet der KiKA in einen ganzen Themenabend zum Thema Antisemitismus ein: Um 19.25 Uhr zeigt der Sender eine Sonderausgabe der Kindernachrichtensendung "logo!". Unter dem Titel "logo! extra: Jüdisches Leben in Deutschland" beschäftigt sich die "logo!"-Reporterin Maral mit der Frage: "Was ist eigentlich jüdisch?" Dafür trifft sie unter anderem zwei jüdische Jugendliche, die ganz unterschiedlich leben.