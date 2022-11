Seine Rolle als "Captain America" machte ihn zum Star - und laut "People"-Magazin jetzt auch zum heißesten Mann des Planeten: Der "Sexist Man Alive" 2022 ist Chris Evans. Schon im Vorjahr schnappte sich einer seiner Marvel-Kollegen den Titel.

Alljährlich vergibt das US-Magazin "People" den Titel des "Sexiest Man Alive". In diesem Jahr wurde Chris Evans ("Captain America") die Ehre zuteil. "Meine Mutter wird sich so freuen", sagte der neue Titelträger im Interview. Sie sei auf alles stolz, was er mache. Und tatsächlich: "Ich bin überhaupt nicht überrascht", wird die Mutter des Hollywoodstars vom Magazin zitiert. "Unsere Familie wird außer sich sein."

"Ant-Man" und "Thor" haben es vorgemacht

Evans, der 1981 in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts geboren wurde, war bereits als Teenager in kleineren Rollen zu sehen. Bekannt wurde er unter anderem mit der Rolle des Superhelden "Captain America" in mehreren Marvel-Comicverfilmungen. Zuletzt war der 41-Jährige im Netflix-Blockbuster "The Gray Man" an der Seite von Ryan Gosling zu sehen und lieh im Pixar-Film "Lightyear" dem Disney-Helden Buzz Lightyear seine Stimme. Auch im kommenden Jahr dürfen sich Fans auf Nachschub von Evans freuen: 2023 soll unter anderem der Apple-Film "Ghosted" erscheinen, für den der sympathische Schauspieler gemeinsam mit Ana de Armas ("Blonde") vor der Kamera steht.

Chris Evans ist übrigens nicht der erste Marvel-Held, der in die Ehrengalerie der "Sexiest Men Alive" aufgenommen wurde: 2021 erklärte das "People"-Magazin "Ant-Man" Paul Rudd zum attraktivesten Mann des Planeten. Auch "Thor"-Star Chris Hemsworth wurde 2014 ausgezeichnet.