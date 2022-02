Ein Schwächeanfall vor laufender Kamera sorgte in der ntv-Sendung "Frühstart" am Dienstagmorgen für einen Schockmoment. Inzwischen geht es der kollabierten Reporterin Clara Pfeffer wieder besser. Ausdrücklich bedankte sie sich bei ihrem Polit-Gast, der sie geistesgegenwärtig auffing.

Es ist ein Albtraumszenario für Menschen, die vor der Kamera arbeiten: ein Schwächeanfall während einer Livestrecke im TV. Am Dienstagmorgen sorgte ntv-Reporterin Clara Pfeffer für einen solchen Schockmoment "on air". Die Journalistin hatte für die Rubrik "ntv Frühstart" den CDU-Politiker Sepp Müller zum Gespräch gebeten. Doch schon nach wenigen Minuten offenbarte sie Wortfindungsstörungen und drohte sogar umzukippen. Der Polit-Gast reagierte geistesgegenwärtig und eilte zur Reporterin, um sie aufzufangen. Mit seinen Worten "Alles okay?" schaltete die Regie zurück ins Nachrichtenstudio.

Bereits kurze Zeit später konnte ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje Entwarnung geben. "Nach einem Schwächeanfall on air geht es unserer Reporterin wieder besser", schrieb sie auf Twitter. Auch Unionspolitiker Müller meldete sich beim Kurznachrichtendienst zu Wort. "Das war vorhin eine Schrecksekunde", bekundete er. "Gut, dass Clara Pfeffer auf dem Weg der Besserung ist. Ich wünsche ihr alles erdenklich Gute und baldiges Wohlbefinden."

"Er hat wirklich toll reagiert und mich aufgefangen"

Inzwischen geht es Clara Pfeffer wieder so gut, dass sie sich selbst bei Sepp Müller bedanken konnte: "Er hat wirklich toll reagiert und mich aufgefangen", auch habe er bis zum Eintreffen der alarmierten Sanitäter bei ihr ausgeharrt. Die Untersuchung habe keine ernsten Befunde ergeben: "Es ist alles in Ordnung, das war wohl ein Schwächeanfall." Sie selbst könne sich an die Situation kaum erinnern und sei "für eine oder zwei Minuten weg" gewesen. Clara Pfeffer: "Ich soll mich jetzt erst mal erholen und werde auch medizinisch noch mal alles überprüfen lassen. Und vor allem das nächste Mal wenigstens eine Kleinigkeit frühstücken."