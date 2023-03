Nach fünf Jahren folgt das Urteil: Drei Männer wurden des Mordes an Rapper XXXTentacion (1998 bis 2018) und des Raubüberfalls schuldig gesprochen. Welche Strafe droht den Schützen?

Dieser Mord erschütterte die Rap-Welt: Am 18. Juni 2018 wird der damals 20-jährige Rapper XXXTentacion (bürgerlich: Jahseh Onfroy) in Florida ausgeraubt und erschossen. Jetzt, fast fünf Jahre nach der Tragödie, wurden drei Männer für das Verbrechen verurteilt, wie US-Medien berichten. Das Trio erbeutete damals ganze 50.000 US-Dollar. Die Jury soll die Angeklagten im Alter von 24, 26 und 28 Jahren im US-Bundesstaat Florida des Mordes und des bewaffneten Raubüberfalls einstimmig für schuldig befunden haben. Die Männer müssen mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen. Nähere Informationen zum genauen Strafmaß für Trayvon Newsome, Dedrick Williams und Michael Boatwright sollen jedoch erst am 6. April publiziert werden.

Drei gegen einen

XXXTentacion hielt sich kurz vor dem Tatzeitpunkt in einem Motorradladen in Deerfield Beach in Florida bei Miami auf. Als er dann um kurz vor 16 Uhr in seinem schwarzen BMW i8 saß, hinderten ihn zwei Männer in Kapuzenpullovern daran loszufahren. Eine Zeugin hörte insgesamt drei Schüsse, die mindestens einer der Männer abgefeuert hatte. Die Verdächtigen konnten zwar zunächst in einem dunklen SUV vom Tatort fliehen, wurden jedoch schon bald von Beamten dingfest gemacht. Die Beweisführung stützte sich laut Staatsanwaltschaft nicht nur auf Überwachungskameras, sondern auch auf Handyvideos von weiteren Zeugen, die die Angeklagten mit der Beute in den Händen zeigten.

2014 hatte der Künstler seinen Durchbruch in der Musikbranche mit seinem Album "17". Mit "?" eroberte er schließlich die Spitze der Billboard-Charts.