Es war ein Spiel, das niemand mehr vergaß. Vor gut 40 Jahren trafen Deutschland und Frankreich im WM-Halbfinale aufeinander. Eine neue ZDF-Dokumentation erinnert an die Begegnung.

Blickt man zurück auf die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, haben zwei Partien mit deutscher Beteiligung die oft allzu inflationär verwendete Bezeichnung "Jahrhundertspiel" verdient. Zum einen das Halbfinalfinalspiel der WM 1970 in Mexiko, bei dem Italien gegen Deutschland mit 4:3 nach Verlängerung gewann. Und zum anderen das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich am 8. Juli 1982 - vor gut 40 Jahren also.

Wer es live gesehen hat, vergaß es nie mehr. Ab Sonntag, 20. November, ist unter www.sportstudio.de die neue Reportage "Sevilla 82 - Die Geschichte eines Jahrhundertspiels" zu sehen. Im Mittelpunkt steht dabei einer, der zeit seines Lebens immer wieder an diesen Tag erinnert wurde: Toni Schumacher.

Es ist die 57. Minute, Spielstand 1:1. Der kurz zuvor eingewechselte Patrick Battiston läuft frei auf das Tor von Schumacher zu. Der Keeper sprintet heraus, ist deutlich zu spät, springt ab, dreht sich leicht und trifft mit seiner Hüfte Battiston, der als Folge der Kollision schwer verletzt liegen blieb. "Das Spiel veränderte Schumachers Karriere und sein Leben für immer", heißt es in der Dokumentation.

Schumacher spricht im Film ausführlich darüber und erinnert sich auch daran, dass er nach seinem dramatischen Foul in mit Depressionen zu kämpfen hatte - "graue Wölfe" nennt er sie. Zudem kommen Paul Breitner, Pierre Littbarski, Uli Stielike, der damalige Busfahrer und Zeugwart der deutschen Nationalmannschaft, Walter Kohr, der Journalist Manni Breuckmann und die französischen Nationalspieler Alain Giresse und Marius Trésor zu Wort.

Das ist halt ab und zu drin, bei so einem Spiel"

Zum Jahrhundertereignis wurde diese "Nacht von Sevilla" jedoch aufgrund des Spielverlaufs. Littbarski brachte die Deutschen früh in Führung, ehe Platini per Foulelfmeter ausglich. In der Verlängerung sorgten Marius Trésor und Alain Giresse für das 3:1 für die Franzosen. Die Partie schien verloren.

Doch Trainer Jupp Derwall wechselte den eigentlich angeschlagenen Karl-Heinz Rummenigge ein, der in der 102. Minute für den Anschlusstreffer sorgte. Klaus Fischer erzielte sechs Minuten später per Fallrückzieher den Ausgleich. Das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Und hier wurde eben jener Toni Schumacher zum Helden, der nach seinem Foul, für das der Schiedsrichter keine Karte gab, eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen.

Ein verschossener Elfmeter von Stielike, ein weiterer von Didier Six und noch einer von Maxime Bossis. Horst Hrubesch war es schließlich, der für die Entscheidung sorgte. Deutschland zog ins Finale ein, das es deutlich gegen Italien verlor. Wer das ganze Halbfinale noch einmal sehen will, findet es aktuell auch in der ZDF-Mediathek. Es kommentierte Rolf Kramer, der übrigens die Schwere des Schumacher-Fouls gar nicht umriss und sich mit Schuldzuweisungen zurückhielt: "Mit Schumacher kollidiert - Battiston. Ein böser Zwischenfall, diese Karambolage. Toni Schumacher musste alles wagen. Das ist halt ab und zu drin, bei so einem Spiel, bei dem beide Mannschaften in die Vollen gehen."