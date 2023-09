Das ZDF hatte mit erheblichen Störungen zu kämpfen. Am Donnerstagnachmittag waren sämtliche Internetseiten des Senders nicht aufrufbar, auch im TV-Programm kam es zu Ausfällen. Auf Twitter verriet nun unter anderem der ZDF-Moderator Christian Sievers den Grund für das Problem.

Seit dem frühen Nachmittag hakt es beim ZDF: Statt dem gewohnten Mittagsprogramm übertrug der Sender am Donnerstag Material der ARD. Mittlerweile scheint man wieder zum vorhergesehenen Programm zurückgekehrt zu sein. Online hingegen müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer weiter gedulden. So ist die Webseite des ZDF und somit auch die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders nicht abrufbar.

Auf X, vormals Twitter, klärte "heute"-Moderator Christian Sievers nun über den Grund der Ausfälle auf. "Bauarbeiten in Mainz haben ZDF-Hauptleitungen und diverses andere gekappt", heißt es in dem Beitrag des 54-Jährigen. Sievers fügt hinzu: "Mal sehen, wie wir nachher senden ..."

Auf X: Das ZDF schweigt

Das ZDF hat sich in den sozialen Medien noch nicht zu den Störungen geäußert. Auf dem X-Profil des Senders wurde zuletzt ein - derzeit nicht funktionierender - Link zu einer Ausgabe der Sendung "Bosetti will reden!" in der Mediathek gepostet.

Bislang ist nicht klar, wann die Beeinträchtigungen vom ZDF behoben werden können. Alternativ besteht unter anderem die Möglichkeit, über Online-Anbieter wie Waipu.tv oder Zattoo auf die Inhalte des laufenden TV-Programms zuzugreifen.

Update: Gegen 17.45 Uhr war der Fehler offensichtlich behoben. Die Angebote des ZDF sind wieder erreichbar.