Der Regisseur für "Scream 7" steht fest: Wie "Deadline" berichtete, wird Christopher Landon Regie führen, der für den Erfolg von "Happy Death Day" verantwortlich ist.

Es wird weiter geschrien in Hollywoods Horror-Welt: 1996 startete der erste Teil der Reihe "Scream", in den letzten Jahren wurden fünf weitere Filme veröffentlicht. Der sechste Teil erschien 2023 - und bereits ein siebter Film ist in Planung. Nun wurde bekannt, wer für "Scream 7" auf dem Regiestuhl Platz nehmen darf.

Laut dem US-Portal "Deadline" wird Christopher Landon in der Fortsetzung als Regisseur fungieren und löst somit Matt Battinelli-Olpin und Tyler Gillett, die im vorherigen Teil Regie führten. Das Duo, welches unter dem Namen Radio Silence bekannt ist, wird mit ihrem Partner Chad Villella weiterhin als ausführende Produzenten mitwirken.

Die Spyglass Media Group produziert den Film erneut, Paramount wird voraussichtlich als Verleiher zurückkehren. Aktuell hat "Scream 7" noch keinen Drehbuchautor, was mit dem Streik der Writers Guild zusammenhängt. "Scream 6" kam im März 2023 in die Kinos und brach mit einem weltweiten Einspielergebnis von 168 Millionen Dollar alle Rekorde der Franchise.

Landon erreichte als Regisseur durch den Horrorfilm "Happy Death Day" Bekanntheit, der 2017 erschien. Die Hauptrollen wurden mit Jessica Rothe und Israel Broussard besetzt. Zuletzt inszenierte er die Netflix-Produktion "We Have a Ghost".