Sean Penn muss Abschied von seiner Mutter nehmen. Eileen Ryan, die lange selbst vor der Kamera stand, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Eileen Ryan, die Mutter von Sean Penn, ist tot. Die Schauspielerin starb Berichten des US-Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" zufolge am Sonntag in ihrem Zuhause in Kalifornien, eine Woche vor ihrem 95. Geburtstag. Ihr ältester Sohn, der Musiker Michael Penn, bestätigte am Montag die Nachricht vom Tod seiner Mutter. Auf seinem Twitter-Account teilte der 64-Jährige ein Bild des Filmstars und schrieb: "Wir haben Mom gestern verloren." Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Ryan, die 1927 in New York City geboren wurde, feierte in den 1950er-Jahren erste Erfolge am Broadway, bevor sie nach Los Angeles zog und dort in zahlreichen Hollywoodproduktionen mitwirkte. Unter anderem stand sie für Serien wie "Bonanza", "Matlock", "Unsere kleine Farm" und "Ally McBeal" vor der Kamera.

Im Kino war sie in Filmen wie "Auf kurze Distanz" (1986) und "Ich bin Sam" (2001) neben ihrem Sohn Sean Penn zu sehen. Auch in von Penn inszenierten Produktionen wie "Crossing Guard - Es geschah auf offener Straße" (1995) und "Das Versprechen" (2001) spielte Ryan mit. Zuletzt war die Schauspielerin 2016 im Drama "Regeln spielen keine Rolle" von Warren Beatty zu sehen.

Von 1958 bis zu seinem Tod 1998 war Ryan mit dem Schauspieler und Regisseur Leo Penn ("Columbo") verheiratet, mit dem sie die drei gemeinsamen Söhne Michael, Sean und Chris bekam. Letzterer starb 2006 mit nur 40 Jahren an den Folgen einer Herzerkrankung.