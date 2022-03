ZDF-Lebensmittel-Experte Sebastian Lege ist bestimmt kein Asket - und doch ärgert sich der 43-jährige Koch und Food-Entwickler über die extreme Anreicherung moderner Lebensmittel mit Zucker. Wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen, wird unsere Gesellschaft große Probleme bekommen, fürchtet er.

Seine Sendungen sind lustig beschwingt, vielleicht weil der ins rheinische Düsseldorf ausgewanderte Bremer Sebastian Lege so ein positiver Typ ist. Was der 43-jährige Koch und Lebensmittelentwickler in ZDF-Formaten wie "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" allerdings an Fakten auf den Tisch legt, ist oft weniger erfreulich. Eine Entwicklung, vor der Lege fast schon Mantra-artig warnt, ist unser enormer Zuckerkonsum. "Zucker ist billig und macht süchtig", sagt Lege in einem aktuellen Interview mit der Agentur teleschau.

"Viele Lebensmittel nutzen diesen simplen Zusammenhang. Ich bin Botschafter eines EU-geförderten Projekts, "New Brain Nutrition", erklärt Lege weiter. Dabei geht es um die Wirkung von Lebensmitteln auf das mentale Gleichgewicht. Wer Zucker isst, will immer mehr davon. Versuchen Sie mal als Zucker-Konsument, von jetzt auf gleich auf Zucker zu verzichten. Sie werden einen klassischen 'cold turkey' erleben, also schlimmste Entzugserscheinungen haben."

ZDFinfo zeigt am Sonntag, 6. März, einen ganzen Tag lang Formate mit Sebastian Lege, die einen kritischen Blick auf unser Essen werfen. Darunter auch drei Erstausstrahlungen mit Sebastian Lege unter dem Namen "Lebensmitteltricks - Lege packt aus" (21 Uhr). Bereits seit Freitag, 4. März sind sie in der ZDF-Mediathek zu sehen. Unter dem Titel "Fiese Frühstücksfallen" nimmt Lege Cornflakes & Co ins Visier. Luxusprodukte wie Trüffel-Pasta und "Marc de Champagne"-Pralinen baut Sebastian Lege im "Industriestil" nach und entlarvt so manches "Falsche Feinkost-Versprechen".

Leges Formate sind erfolgreich. "Letzte Woche hatten wir 3,1 Millionen Zuschauer, bei YouTube haben wir pro Folge um die eine Million Klicks. Die Themen erreichen die Leute, und dadurch verbessern sich letzten Endes auch die Lebensmittel."