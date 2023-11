Der erfolgreiche YouTuber MrBeast ist für seine aufwendigen und ausgefallenen Videos bekannt. Doch mit seinem neuen Clip übertraf er nun alles: Er ließ sich für eine Woche in einer Kiste unter der Erde begraben.

Wenn es um die berühmtesten und erfolgreichsten YouTuber geht, steht MrBeast weit oben auf der Liste. Der 25-Jährige, der bürgerlich James "Jimmy" Stephen Donaldson heißt, gilt als Pionier eines Genres von YouTube-Videos, das sich auf teure Stunts und Herausforderungen konzentriert. Sein Hauptkanal hat mittlerweile über 213 Millionen Abonnenten. Auf dem Channel ging nun ein Video online, mit sich dem der Internet-Star auf ein selbst für seine Verhältnisse krasses Experiment einlässt: In einer Kiste ließ er sich für sieben Tage begraben.

Der in einen Anzug gekleidete Content Creator wurde in einem durchsichtigen Sarg in die Erde gezogen und mit Essen und Trinken versorgt. Zudem wurde die Kiste mit diversen Kameras ausgestattet. "Ich vertraue diesem Sarg für die nächsten sieben Tage mein Leben an", erklärte Donaldson. Danach drapierten seine Freunde mit einem Bagger knapp 20.000 Pfund Schlamm auf den Sarg.

Mr.Beast warnt vor Nachahmereffekt

Das Projekt empfand der YouTuber als äußerst anstrengend. Außerdem setzte er seine Gesundheit aufs Spiel: MrBeast setzte sich bewusst dem Risiko aus, dass sich nach so viel Zeit auf engem Raum und in liegender Position Blutgerinnsel in seinen Beinen bilden. Glücklicherweise überstand der YouTuber das Experiment aber ohne körperliche Schäden.

Psychisch entpuppte sich die Aktion indes als große Herausforderung. Mehrmals brach er jedoch in Tränen aus, unter anderem als er aus dem Sarg geholt wurde. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich MrBeast an einem ähnlichen Rekord versucht: Damals ließ er sich 50 Stunden lebendig begraben.

Zum Video erklärte MrBeast, dass es ihm "seelische Qualen" bereitet habe. Zudem forderte er seine Follower dazu auf, das Experiment nicht nachzumachen.