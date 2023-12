Das Diabetes-Medikament Ozempic steht aktuell als Diät-Wundermittel im Mittelpunkt eines Hypes. Diabetiker Harry Wijnvoord kritisierte die Influencerin Pia Wagner nun scharf, weil sie das Medikament nur für eine schlankere Figur einsetze - er es aber "wirklich brauche".

Sich das Diabetesmedikament Ozempic für die Traumfigur spritzen? Darauf setzt Influencerin Pia Wagner, wie sie am Mittwoch im Rahmen der "Stern TV"-Sendung verriet. Bei "Der Preis ist heiß"-Moderator Harry Wijnvoord erntete sie mit dem Geständnis Empörung. Dass Wagner mithilfe der sogenannten Abnehmspritzen von 97 Kilogramm auf 75 Kilogramm kommen möchte, brachte den TV-Star in Rage. Schließlich sei er selbst Diabetiker und brauche das Medikament dringend.

Doch damit nicht genug: Im Nachgang der Sendung sprach Wijnvoord mit "Bild" - und hatte sich längst nicht beruhigt. Im Interview echauffierte sich der 74-Jährige: "Das ist alles ein Skandal." Es gebe Ärzte, die das Präparat einfach Menschen verschreiben, die eben schnell abnehmen wollen, aber bei denen es medizinisch nicht notwendig sei. In diesem Zusammenhang verwies Wijnvoord auf den Eid des Hippokrates, den die Ärzte geschworen haben. Diesen Eid müsse man beherzigen.

Wijnvoord appelliert an Abnehmwillige: Macht mehr Sport!

Der Moderator erzählte außerdem von Medikamentenmangel und Versorgungsengpässen: "Ich habe nur noch für zwei Wochen Vorrat und muss es jede Woche einmal spritzen. Ich musste es schon mehrfach absetzen, weil ich es nicht mehr bekam." Das sei der Grund, warum ihn diese Geschichte so mitnehme.

Für Harry Wijnvoord ist die Sache klar: Es handle sich um Zweckentfremdung des knappen Medikaments. Gegenüber "Bild" riet er Abnehmwilligen, einfach mehr Sport zu treiben und die Ernährung umzustellen. "Denen, die gesundheitlich davon abhängig sind, es wegzunehmen, nur damit ihr schlanker werdet, ist einfach unverschämt!"

"Das ist ein Skandal": Harry Wijnvoord greift Influencerin an

Schon im TV hatte Harry Wijnvoord kein Blatt vor den Mund genommen. "Ich fühle mich beschissen dabei. Ich brauche das wirklich, und die nehmen es, weil sie abnehmen wollen", erzürnte sich der TV-Star. "Weil Leute wie Sie das Produkt vom Markt wegkaufen, haben Diabetiker wie ich und viele andere kein Produkt", erhob der Niederländer schwere Vorwürfe gegen Pia Wagner. "Sie sind schuld daran, dass es diese Engpässe gibt."

Wagner versuchte, sich zu rechtfertigen: Sie sei nicht schuld. Immerhin kaufe sie die Medikamente von ihrem Geld. "Ich belaste keine Krankenkassen." Doch Wijnvoord beklagte sich weiter: "Sie sind sehr egoistisch!" Auch sein Arzt Prof. Dr. Stephan Martin, Experte im Bereich der Diabetologie, stimmte zu: "Ozempic ist für Adipositas nicht zugelassen. Was hier passiert, ist im Endeffekt das, was Harry gesagt hat. Dass ein Medikament, was für Diabetes zugelassen ist, einfach weggenommen wird."