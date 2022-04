Maxi Biewer tauscht das RTL-Studio gegen ein Segelboot. Wie der Kölner Sender am Dienstag bekannt gab, verabschiedet sich die beliebte Wetterexpertin nach 30 Jahren aus dem Fernsehgeschäft. Stattdessen hat sich die 57-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann einen langgehegten Wunsch erfüllt. "Im Sommer geht es zu den Kanaren. Anschließend - also am Ende der atlantischen Hurrikansaison - werden wir Richtung Karibik weiter segeln", so Biewer gegenüber RTL.

Von der Elektronikfacharbeiterin zur Wettermoderatorin

Seit 1992 moderierte Biewer das Wetter bei RTL; ihre Karriere bei dem Privatsender hatte mit einer Urlaubsvertretung angefangen. Aus der Verlegenheitslösung wurde eine Festanstellung, und schon bald prognostizierte Maxi Biewer die Witterungsverhältnisse in verschiedenen Nachrichtensendungen, darunter "Punkt 6", "Punkt 12" und "RTL aktuell".

Kaum vorzustellen, dass die Berlinerin einst einen anderen Berufsweg eingeschlagen hatte: Nach dem Abitur durchlief sie eine Ausbildung zur Elektronikfacharbeiterin. Vor die Wahl gestellt, Schiffsbauelektronik zu studieren oder auf eine Schauspielschule zu gehen, entschied sie sich für die Schauspielerei. Anstatt Dioden und Kabel zu löten, übte sie sich fortan in den klassischen Theaterrollen. Nach dem Diplom folgten Engagements im DDR-Fernsehen und beim Dessauer Theater, bis sie nach der Wende auch Aufträge von westdeutschen Sendern bekam. Zu sehen war Maxi Biewer unter anderem in "Doctor's Diary" und "Polizeiruf 110".