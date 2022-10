"Menschlich gesehen Schrott": Im Finale von "Das Sommerhaus der Stars" flogen noch einmal richtig die Fetzen. Ausgerechnet das Siegerpaar fand sich im Zentrum der Kritik wieder. Sogar Moderatorin Frauke Ludowig stimmte in die Kritik ein ...

Das "Promipaar 2022" ist gefunden - zumindest in den Augen von RTL und allen voran von Bauer Patrick: Der einstige Datingshow-Teilnehmer sicherte sich im "Sommerhaus der Stars" die 50.000 Euro Siegprämie. "Der Einzige, der diesen Sieg verdient hat, ist Patrick!", erklärte seine bemitleidenswerte Partnerin Antonia kurz vor dem Finale über den Rinderzüchter und räumte kleinlaut ein: "Alle anderen nicht, auch ich nicht! Aber er mehr als alle anderen zusammen!"

Da konnten die anderen "Sommerhaus"-Bewohner beim "großen Wiedersehen" mit Frauke Ludowig nur den Kopf schütteln. Die toxische Beziehung der "Bauern" war Mittelpunkt einer hitzigen Debatte, in die sich sogar die Moderatorin einschaltete. Doch es blieb nicht der einzige Problemfall, der rhetorisch teils grenzwertig "diskutiert" wurde.

"Du bist der größte Lappen": Patrick macht Antonia fertig - schon wieder

Aber erst mal zurück zur finalen Folge. Ungeachtet der permanenten Erniedrigungen von Patrick hielt Antonia eisern zu ihrem Freund: "Jetzt weiß ich, was ich für ein Tier an meiner Seite habe, was das für ein Kämpfer ist!" Obwohl die beiden zuvor auf dem Weg ins Finale erst Cosimo und Nathalie, dann Diogo und Vanessa besiegt hatten, war die Laune des 26-Jährigen im Keller. "Du bist ein Jammerlappen! Du bist der größte Lappen!", pestete Patrick, als Antonia nach dem Halbfinale über Kopfschmerzen klagte.

Antonia intervenierte mit einer Engelsgeduld: "Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich zu streiten!" Patrick war das egal, er hatte nur den Sieg im Finale gegen Marco und Christina im Kopf. Der würde gelingen, solange man nach seiner Maxime handele: "Immer im Kopf sagen: 'Was würde jetzt Patrick tun?'"

Wer glaubte, am Ende des Tages wären die Gemüter des Jungbauern abgekühlt, sah sich indes getäuscht. Kuschelversuche seiner Freundin ("Darf ich in deinen Arm?") blockte er denkbar gefühlskalt ab: "Für was?" Dann beklagte er sich: "Jetzt hab ich wieder deine ganzen Haare im Gesicht!" Antonia gestand ihm trotzdem ihre Liebe. Patrick erwiderte ihr "Ich liebe dich" aber nur mit "Ich weiß." Oh Mann!

Schlechte Stimmung auch bei den anderen "Sommerhaus"-Paaren

Nur unwesentlich besser lief es bei den anderen "Sommerhaus"-Paaren. Beim Kochen krachte es mächtig zwischen Vanessa und Diogo. Während er über die Ursache ihrer schlechten Laune sinnierte ("Vanessa hat auch ihre Tage, vielleicht liegt es daran!"), störte sich Vanessa an den Flatulenzen ihres Partners: "Wie kann man so furzen?" Trotz Halbfinal-Aus sah Vanessa die Beziehung gestärkt. "Man weiß nicht, was die Zukunft bringt!", äußerte sich Diogo weniger optimistisch. Offenbar mit Recht: Spekulationen zufolge soll das Influencer-Paar mittlerweile getrennte Wege gehen.

So weit wird es bei den Finalisten Marco und Christina (wohl) nicht kommen. Grund zu zoffen fand Christina trotzdem, nachdem Marco sich erdreistet hatte, auf ihre neuen, weißen Sneaker zu tapsen. Wie reagiert man da am besten? Klar, die erzürnte Schuhfetischistin beschmierte seine Hose - sehr erwachsen! Und doch schien diese "Sommerhaus"-Beziehung die harmonischste der Finalfolge zu sein.

Der Sneaker-Fauxpas wäre wohl vollständig vergessen gewesen, hätten Marco und Christina ihre zunächst aussichtsreiche Position im finalen Puzzle-Spiel in den Sieg umgemünzt. Doch schlussendlich setzten sich Patrick und Antonia durch - und das, obwohl Antonia nach der Meinung ihres Partners eh nur wieder im Weg herumstand.

"Ich sag zu dir: Run!"

Da war es wenig verwunderlich, dass es beim "großen Wiedersehen" einiges an Redebedarf gab - und Patrick die volle verbale Breitseite abbekam. Zwar war der Bauer Corona-erkrankt nur per Bildschirm zugeschaltet, seine "Sommerhaus"-Mitstreiter hielt das aber nicht davon ab, heftig gegen ihn auszuteilen. "Menschlich gesehen Schrott", urteilte Christina. "Es gibt Frauen da draußen, die wegen so einem Verhalten Depressionen bekommen!" Vanessa wandte sich hingegen direkt an Antonia: "Ich sag zu dir: Run! Wie kann man so was mit sich machen lassen?"

Selbst Frauke Ludowig schaltete sich ein und meinte zu Patricks Verhalten: "Ich war teilweise erschrocken, wie ein Mann seine Frau behandeln kann!" Ex-Kicker Mario Basler berichtete, er habe nach der Ausstrahlung der Sendung den Jungbauern telefonisch kontaktiert und ins Gewissen geredet. Und was sagte eigentlich Antonia zu der Posse? "Für mich war die Show eine absolute Lehre, mich nicht mehr so behandeln zu lassen!", kündigte sie an, versicherte aber gleichzeitig, eine Trennung komme nicht infrage: "Wir arbeiten an unserer Beziehung!"

Gegenüber Stephen Dürr ist Mario Basler auf Krawall gebürstet

Harte Worte musste auch Stephen Dürr über sich ergehen lassen. Vanessa ärgerte sich: "Ich bin menschlich total enttäuscht!" Stephen habe schon beim Einzug der Nachzügler signalisiert, dass er sie für niveaulos halte. Kurios fiel dagegen die Wortmeldung von Mario Basler aus: "Ich hab Angst, dass er mich heiraten will!" Fünf Wochen lang sei sein Name in Dürrs Interviews omnipräsent gewesen. Basler reagierte auf seine Art: "Er regt sich auf, dass ich ihn blockier'. Natürlich blockier' ich den. Weil du ein Affe bist für mich! Er ist 'ne linke Bazille!" Weitere Unflätigkeiten folgten.

Und auch bei Eric Sindermann und seiner Ex Katha gingen die verbalen Scharmützel in eine neue Runde. "Das nächste Mal sehen wir uns vor Gericht wieder!", drohte Katha - von Liebe keine Spur mehr. Dabei hatte sich Eric mit einer Stofftier-Friedenstaube so ins Zeug gelegt. "Es war eine Erlösung, als beide weg waren!", erinnerte sich Mario Basler zurück. Das finale Resümee aber blieb Stephen Dürr vorenthalten: "Das allergrößte Schmierentheater, was im 'Sommerhaus' abgezogen wurde!"