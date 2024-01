Bereits in jungen Jahren wurde Selena Gomez als Sängerin und Schauspielerin berühmt. Zukünftig könnte sich sich allerdings aus der Musikbranche zurückziehen, wie die 31-Jährige nun in einem Podcast über ihre Karrierepläne verrat.

Als Disney-Star wurde Selena Gomez international bekannt und bis heute bleibt sie der Schauspielerei treu. Erfolge feierte sie auch als Sängerin - doch damit könnte bald Schluss sein. In einem Podcast verriet Gomez, dass sie beruflich etwas kürzer treten möchte. Dafür käme auch ein Rückzug aus der Musikbranche infrage.

Die 31-Jährige war zu Gast in der neuen Episode des Podcasts "SmartLess" und sprach über ihre Karrierepläne. Während ihrer Zeit bei Disney habe sie mit der Musik und dem Touren angefangen, was "wirklich Spaß gemacht" habe. "Aber je älter ich werde, desto mehr möchte ich etwas finden, auf das ich mich konzentrieren kann", erklärte sie.

"Ich habe das Gefühl, dass ich noch ein Album in mir habe, aber ich würde mich wahrscheinlich für die Schauspielerei entscheiden", fügte die "Only Murders in the Building"-Darstellerin hinzu.

"Ich wollte Schauspielerin werden"

Im Gespräch verriet sie, dass Disney sie damals zum Singen gebracht habe: "Disney ist, das kann man mit Sicherheit sagen, eine Maschine und verlangte in gewisser Weise von mir, dass ich singen kann, damit ich den Titelsong einer Serie singen kann. Sie wissen, wie man jemanden verpackt und daraus eine dreifache Bedrohung macht."

Danach folgte die Anfrage für ein Album: "Ich wollte Schauspielerin werden, ich hatte nie wirklich vor, Vollzeit-Sängerin zu sein, aber aus diesem Hobby wurde mehr."