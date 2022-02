Seit mehr als zwei Jahren ist Leni Klum mit Aris Rachevsky liiert. Am Valentinstag postete die Tochter von "Modelmama" Heidi Klum nun ein Pärchenfoto. Der süße Schnappschuss sorgte für Diskussionen in der Kommentarspalte.

Berühmt zu sein, ist nicht immer leicht: Selbst die banalsten Schnappschüsse auf Instagram können eine Diskussion unter den Fans und Followern auslösen. So erging es Leni Klum am Montag: Passend zum Valentinstag postete das 17-jährige Model ein Foto von sich und seinem Freund Aris Rachevsky: Klum blickt verträumt in die Kamera, während Rachevsky ihr sanft über den Kopf streicht. Dazu schrieb die Tochter von "Germany's Next Topmodel"-Schöpferin Heidi Klum: "Dritter Valentinstag mit dir", gefolgt von einem roten Herz-Emoji.

Natürlich erregte der einfache Post schnell große Aufmerksamkeit: "Schön" und "Wie niedlich" kommentierten zahlreiche Fans. Doch zwischen den Kommentaren wunderten sich viele auch über die Ähnlichkeit zwischen Klum und ihrem Liebsten: "Von Jahr zu Jahr seht ihr mehr und mehr wie Geschwister aus", kommentierte eine Nutzerin. "Geschwister sage ich", kommentierte eine weitere Nutzerin. Wieder andere erinnerte der Schnappschuss hingegen an einen anderen Star: "Bin ich die Einzige, die denkt, dass Leni im Moment wie die junge Miley Cyrus aussieht?"

Insta-Story mit weiteren Eindrücken

Leni Klum antwortete auf die Kommentare nicht. Stattdessen postete sie eine Instagram-Story mit weiteren Eindrücken von ihrem Valentinstag: Unter anderem zu sehen sind eine Vielzahl kleiner, herzförmiger Kuchen sowie ein Foto vom romantischen Picknick mit Aris Rachevsky.

Seit mehr als zwei Jahren sind Klum und ihr ein Jahr jüngerer Freund liiert. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung allerdings erst am Valentinstag 2021: Damals postete Klum ein Pärchenfoto samt Liebesbekundung.