Den im April 2021 geborenen Sohn von Rebecca Mir und Massimo Sinató bekommen Fans kaum zu Gesicht. Auf Instagram gewährte das Model nun einen seltenen Einblick in das Privatleben der Familie.

Private Eindrücke findet man auf dem Instagram-Account von Rebecca Mir eher selten. Meist sind es Shooting-Aufnahmen oder Schnappschüsse aus dem von Mir moderierten ProSieben-Format "taff", welche die Ex-"Germany's Next Top Model"-Kandidatin dort postet. Vor allem ihren im April 2021 geborenen Sohn hält die 30-Jährige weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Diesbezüglich hat Mir nun allerdings eine Ausnahme gemacht: Am Montag zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Kind - am Meer in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien.

Weltreise mit Kleinkind?

"Mit dir reise ich durch die Welt", schreibt Rebecca zu dem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie im blauen Kleid mit ihrem Sohn auf dem Arm zu sehen ist. Das Gesicht des Kindes ist nicht zu sehen; bereits in der Vergangenheit zeigte das Model den Einjährigen nur anonymisiert. Beeindruckt zeigten sich Mirs Follower trotzdem: "Wahnsinn, wie groß er schon ist", schrieb ein Fan.

Rebecca Mir ist seit 2012 mit ihrem einstigen "Let's Dance"-Tanzpartner Massimo Sinató zusammen, seit sieben Jahren sind die beiden nun schon verheiratet. Den Namen des einzigen gemeinsamen Kindes hält das Paar geheim.