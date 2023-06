Zwei Milliardäre im Kampf Mann gegen Mann? Nach einer Aufforderung Elon Musks zu einem Käfigkampf antwortete Mark Zuckerberg nun via Instagram. Derweil verriet Musk seine Geheimwaffe.

Jiu Jitsu scheint es Mark Zuckerberg angetan zu haben: Erst vor wenigen Tagen teilte der Facebook-Gründer bei Instagram ein Video, das ihn beim Training mit dem Schwarzgurt-Inhaber Mikey Musumeci zeigte. Einige Wochen zuvor hatte der 39-Jährige einen Beitrag von seinem ersten Wettkampf geteilt und verkündet, er habe sogar zwei Medaillen errungen.

Während der Meta-Chef sichtlich stolz auf seinen sportlichen Erfolg war, formierte sich in Twitter ein Thread, der sich über die Aktivitäten Zuckerberg mokierte. Davon bekam auch Milliardär Elon Musk Wind, der Zuckerberg kurzerhand via Twitter zum Duell Mann gegen Mann herausforderte. Scherzhaft antwortete er einem der Twitter-User aus dem Thread: "Ich bin offen für einen Käfigkampf, wenn er es ist. Lol."

Das wiederum wollte Mark Zuckerberg nicht so stehen lassen. In seiner Instagram-Story teilte der 39-Jährige einen Screenshot des Tweets und schrieb dazu mit einem Augenzwinkern: "Sende mir den Standort." Prompt schlug Musk via Twitter das Vegas Octagon vor. Außerdem verriet er seinen wirksamsten Kampfgriff: "Ich kann diesen großartigen Move, den ich 'Das Walross' nenne. Ich liege dabei auf meinem Widersacher und mache einfach nichts."