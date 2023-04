Schon wieder eine Sensation! Bei "The Masked Singer" (ProSieben) wurde erneut eine echte Überraschung gelüftet - und eine hochkarätige dazu. Jury und Fans waren sich nur nicht sicher: War die Begeisterung über den Promi größer oder das Bedauern über dessen Aus?

"Vom Gesamtpaket ist das eigentlich die beste Staffel." Ein Fan von "The Masked Singer" (ProSieben) schrieb's auf dem Instagram-Kanal des Formats und das nicht zu Unrecht. Nach Marianne Rosenberg (Pilz), Anna Loos (Seepferdchen) und ihrem Gatten Jan Josef Liefers (Känguru) wurde jetzt im Halbfinale mit Inka Bause (54, Moderatorin, Schlagersängerin, Schauspielerin) ein weiterer Hochkaräter der deutschen Entertainment-Branche demaskiert.

"Sensation", "phänomenal", "grandios": Rate-Crew (Ruth Moschner, Rea Garvey und Gast Sarah Engels) und die Fans im Netz überschlugen sich vor Begeisterung. Vor allem, weil Bause als rockender und rollendes Toastbrot alle mit verstellter Stimme auf immer neue falsche Fährten lockte. "Du hast die Beine von Annette Frier, die Stimme von Tanja Schumann und klangst als Elvis Presley wie Ralf Schmitz", manifestierte Ruth Moschner (47) ihre totale Ratlosigkeit. Die Fans, die via ProSieben-App abstimmten, lagen nicht ganz so daneben: Da vermuteten schon vor der Sendung 13 Prozent, dass da wohl Bause im Toaster steckte. Höher gevotet wurde nur Comedienne Tahnee (42 Prozent).

Inka Bause bei der Kostüm-Entscheidung: "Hurra, ich bin ein Toastbrot!"

"Rock You Like A Toastbrot!" war das Motto von Bause, die erst als Show-Opener mit "Rock You Like A Hurricane" von den Scorpions und dann (im Duett mit Sarah Engels in ihrem Skelett-Kostüm, in dem sie die Herbststaffel 2020 gewann) mit einem Rock-Medley mit "Don't Be Cruel" und "Tutti Frutti" den Brotkasten wackeln ließ. Das Bedauern über das Ausscheiden ist berechtigt, denn mit verstellter Stimme und trotzdem hörbarem Spaß setzte die Entertainerin die Idee hinter der Show perfekt um. "Sie war der Star des Show", schrieb ein User. Viele werden ihren Frühstückstoast künftig mit anderen Augen sehen.

Ihr selbst machte der Ausflug in die Brotscheibe ebenfalls Spaß, wie Bilder einer In-Costume-Kamera belegten. "Ich bin schlecht, wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle", meinte Bause, die sich schnell in ihr Kostüm verliebte. "Hurra. ich bin ein Toast", jubelte sie, als ihr ihre Managerin verriet, als was sie bei "The Masked Singer" antreten würde. In dem Kostüm hatte sie sogar Platz, Spickzettel mit den Textzeilen anzuheften. Das war nötig: Weil sie gerade "Bauer sucht Frau" aufzeichnet, hatte sie wenig Zeit zum Texte lernen. "Vielleicht haben mir die Bauern den Garaus gemacht", meinte sie.

Die Fans sind sicher: Patricia Kelly spinnt als Mystica/Diamantula

Kein Toast im Finale also. Dafür haben es der Igel, der Schuhschnabel, die zu Mystica mutierte Diamantula sowie - im finalen Showdown gegen den Toast - der Frotteefant geschafft. Die haben den Einzug ob ihrer Show sicher verdient. Doof nur: Hier liegen die Identitäten (vermeintlich) viel offener als beim Toast.

Nicht weniger als 100 Prozent der App-User sind sich sicher, dass es sich bei Mystica/Diamantula, dem Düsterkrabbler, der Ruth Moschner stets "feuchte Hände" vor Spinnenangst beschert, um Patricia Kelly handelt. Die letzten paar Wankelmütigen, die auch ihre Schwester Maite auf der Uhr hatten, sprangen ab, weil Maite parallel zu TMS live bei einem anderen TV-Sender auftrat. Mystica performte ein durchwachsenes "Maneater" (Nelly Furtado) und dann im Duett mit dem Skelett ein sensationelles "Stay" (Shakespears Sister). "Zwei begnadete Sängerinnen", war Rea Garvey (49) begeistert, "das ist ein Geschenk." Garvey war es übrigens, der - endlich - "Patricia oder Maite Kelly" aussprach. Sarah Engels (30) wiederum legte sich als erste auf Patricia fest.

Sarah Engels: "Vielleicht habe ich nen Dachschaden"

Der Schuhschnabel, der "Feder-Casanova", wie Moderator Matthias Opdenhövel (52) neckte, ist mutmaßlich Luca Hänni. Vor der Sendung verdächtigten ihn 42 Prozent der App-User. Nach seiner Rock-Show und nachdem Sarah Engels, die mit Hänni bereits ein Video drehte ("Er ist genau so verrückt wie ich"), den Schweizer Ex-DSDS-Sieger offiziell verdächtigte, waren es schon 66 Prozent. Moschner, die noch Andreas Gabalier ins Spiel brachte, scheint da (mit drei Prozent der App-Fans) auf verlorenem Posten. Ganz sicher war sich Engels mit dem Hänni-Tipp aber nicht: "Vielleicht hab ich auch nen Dachschaden."

Auch bei der putzigen Frotteefantin Elfie scheint die Überraschung weg. Wenn sogar schon die Jury fast einstimmig auf den Namen Melissa Khalaj kommt ... Die Fans sehen mit über 60 Prozent die Moderatorin von "The Voice Kids" und ehemalige "Popstars"-Kandidatin im plüschigen Outfit.

Ist Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß der Igel?

Die größte Spannung gibt es noch bei der Igel-Dame. All jene, die da nämlich Inka Bause in der Maske vermuteten, vor der Sendung immerhin 24 Prozent der App-User, müssen sich eine neue Verdächtige suchen. Vor wie nach der Show steht Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß am höchsten im Rate-Kurs. Seit Garvey nach der coolen Igel-Performance zu "Chim chim cher-ee" aus "Mary Poppins" Judith Williams ins Gespräch brachte, machte die aber ordentlich Boden gut.

Drei fast sichere Identitäten. Kommt da nicht Langeweile auf? Nein. Denn das Schönste an "The Masked Singer" ist, dass schon sehr oft - und nicht zuletzt beim rockigsten Toast aller Zeiten - galt: "Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt."