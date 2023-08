Das wird scheppern! Roland Emmerichs neue zehnteilige Serie über Wagenrennen und Gladiatoren im ruhelosen Rom von 79 nach Christus wird bei exklusiv beim Streamingdienst Prime Video laufen. Eine Hauptrolle spielt Sir Anthony Hopkins als Kaiser Vespasian.

Dass es ein finanzielles Schnäppchen war, ist nicht anzunehmen. Aber Prime Video hat sich einen sehr begehrten Serienbrocken geschnappt: Der Streamingdienst sicherte sich die neue historische Action-Serie "Those About To Die" von Star-Regisseur Roland Emmerich (67) und hat die Exklusiv-Rechte für Deutschland und zwölf weitere europäische Länder, darunter Österreich und die Schweiz, eingekauft. De zehnteilige Serie ist für 2024 geplant, ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.

Die Serie ist im Jahr 79 nach Christus im alten Rom angesiedelt. Kaiser Vespasian (Oscar-Preisträger Sir Anthony Hopkins, 85) versucht, vor allem durch gewaltige Baumaßnahmen die Wirtschaft anzukurbeln. Ab 72 ließ er in den ehemaligen Privatgärten seines Vorgängers Nero das Amphitheatrum Flavium errichten, heute jedermann unter dem Namen Kolosseum besser bekannt.

Brot und Spiele halten das dekadente Rom am Laufen

Das damalige Rom ist verwöhnt, gelangweilt und zunehmend gewalttätig. Der blutige Bürgerkrieg, in dem das Vierkaiserjahr endete und der Vespasian an die Macht spülte, ist vorbei. Rom ist reich und dekadent und arm und rücksichtslos zugleich. Von großer Bedeutung zum Erhalt der Ordnung ist die Maxime "Panem et Circensis" - Brot und Spiele. Die darbende Unterschicht wird mit kostenloser Nahrung bei Kräften und mit spektakulären Kämpfen in den Arenen, besonders dem bis zu 250.000 Zuschauer fassenden Circus Maximus bei Laune gehalten.

In diese Welt der atemberaubenden Wagenrennen und brutalen Gladiatorenkämpfe taucht "Those About To Die" ein. Es geht um die Ränkeschmiede zwischen den patrizischen Unternehmen, um Korruption und Geldgier der Oberen und die Brutalität und das Leid der Unteren, die in den Arenen bei immer blutrünstigen "Spielen" ihr Leben lassen. Und natürlich auch um Liebe. In weiteren Hauptrollen sind Iwan Rheon ("Game of Thrones") als Tenax, Tom Hughes ("Victoria") als Titus Flavianus, Sara Martins ("Death In Paradise") als Cala und Jóhannes Haukur Jóhannesson ("Game of Thrones") als Viggo zu sehen.

Roland Emmerich lässt es krachen - und der Vesuv auch

"Those About To Die" wurde von High End Productions, dem kürzlich von Herbert G. Kloiber und Constantin Film gegründeten Joint Venture, in Auftrag gegeben. Autor der Serie ist der Oscar-nominierte Headwriter Robert Rodat ("Der Patriot", "Der Soldat James Ryan"). Die Story beruht auf dem gleichnamigen Buch von Daniel P. Mannix, das schon Ridley Scott zu seinem Haudrauf-Klassiker "Gladiator" inspirierte.

Wie eigentlich immer bisher wird es wohl auch in diesem Emmerich-Werk krachen. Nicht nur auf Schilde und in Wagenspeichen. Das ist kein Spoiler, denn: Im Jahr 79, als Kaiser Vespasian - übrigens eines natürlichen Todes - starb, brach der Vesuv aus.