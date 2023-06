Bis jetzt mussten "Sex and the City"-Fans beim Serien-Spin-off "And Just Like That..." auf Kim Cattrall in ihrer Kultrolle Samantha Jones verzichten. Doch wie HBO Max nun bestätigte, soll sie für einen Kurzauftritt in der zweiten Staffel zu sehen sein.

Elf Jahre mussten "Sex and the City"-Fans warten, bis Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis wieder in ihre allseits bekannten Kultfiguren schlüpften. Für das Spin-off "And Just Like That ..." sind sie erneut als Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York zu sehen. Doch eine fehlte im Bunde: Kim Cattrall, die eigentlich vierte "Sex and the City"-Hauptdarstellerin. Das könnte sich allerdings bald ändern.

Dem "People"-Magazin hat HBO Max bestätigt, dass Cattrall in der zweiten Staffel (Start: Donnerstag, 22. Juni, Sky, WOW) wieder als Samantha Jones auftritt. Dabei soll es sich laut "Variety" um einen Kurzauftritt handeln. In der Szene soll zu sehen sein, wie Jones mit Parkers Kultrolle Carrie telefoniert. Die Dreharbeiten sollen bereits im März 2023 in New York stattgefunden haben.

Erst vergangenes Jahr verriet Cattrall, dass sie nicht im Spin-off zu sehen sein wird. "Können Sie sich vorstellen, 25 Jahre später zu ihrem alten Job zurückzukehren? Alles muss wachsen oder es stirbt", erklärte sie damals gegenüber "Variety" - und fügte hinzu: "Ich wurde nie gefragt, Teil des Reboots zu sein. Ich habe meinen Standpunkt bei der Möglichkeit eines dritten Films klargemacht. Deswegen habe ich davon erfahren, wie jeder andere auch - über Social Media."