Bei Sky gibt es die vielleicht beste Krimiserie der letzten Jahre zu sehen: "Landscapers" ist ein surreales Juwel über einen Doppelmord und die bedingungslose Hingabe eines unscheinbaren Ehepaares.

Stille Wasser sind tief, heißt es. Der Buchhalter Christopher Edwards (David Thewlis) und die Bibliothekarin Susan (Olivia Colman) sind sehr still. Dass diese sanftmütigen, genügsamen und verträumten Eheleute ein mörderisches Verbrechen begangen haben sollen, das will man nicht glauben. Doch die vierteilige Miniserie "Landscapers", die bei Sky ab 10. Februar zu sehen ist, beruht auf einem wahren Mordfall. Das Serienjuwel ist dabei weniger eine "True Crime"-Geschichte, als vielmehr eine bezaubernde Traumreise in Fantasiewelten.

Schon der Kriminalfall, von dem "Landscapers" erzählt, ist ziemlich verrückt: Das Ehepaar Susan und Christopher Edwards tötete 1998 im englischen Nottinghamshire Susans Eltern mit vier präzisen Schüssen. 15 Jahre lang bleibt das Verbrechen unentdeckt. Nicht nur, weil sie die Leichen im Garten verbuddelten, sondern auch weil sie die Rente weiter kassieren, Freunden und Verwandten im Namen der Toten Postkarten zu Weihnachten schickten und sogar das Haus im Namen der Ermordeten verkauften. Erst als das Geld ausging, stellte sich das Paar der Polizei - und erlebte fortan den größtmöglichen Albtraum. Die Liebenden wurden bei der Verhaftung getrennt.

Zwei Glücksfälle vor der Kamera

Susan und Christopher hatten sich eine Scheinwelt konstruiert, in der sie sich versteckten und in die von außen niemand eindringen konnte. Sie hatten einander, und das war ihnen genug. Und wenn die Wirklichkeit doch einmal zu schwer wurde, dann flüchtete sich vor allem Susan in ein fiktives Kinoleben und machte Christopher zu ihrem ganz persönlichen Westernhelden.

Regisseur Will Sharpe erzählt diese unglaubliche Geschichte als surreales Poesiealbum und verschränkt Realität und Fantasie zu einem brillanten Spiegelkabinett, in dem er die Wirklichkeit immer wieder dekonstruiert. Da werden Kulissen einfach abgebaut, die Farbe verschwindet, Hintergründe wechseln. Der Griff in die Filmtrickkiste ist dabei niemals aufdringlich, sondern immer respektvoll, weil Sharpe damit die Menschen hinter einer monströsen Tat zeigt. Dass Susan und Christopher dabei von Olivia Colman und David Thewlis, zwei der spannendsten und besten britischen Schauspielern ihrer Gegenration, gespielt werden, ist ein zusätzlicher Glücksfall.

Colmans Ehemann Ed Sinclair hat die Miniserie bereits vor einigen Jahren geschrieben: In Interviews verriet er, wie ungerecht er es fand, dass seine Frau von der Filmbranche nicht wahrgenommen wurde. Mit "Landscapers" wollte er der Welt zeigen, was für eine großartige Schauspielerin seine Frau ist. Das war noch vor "Broadchurch", vor Colmans Oscar für "The Favourite", vor "The Father" - und bevor Colman bei der Oscar-Verleihung Ende März für ihre Rolle in "Frau im Dunkeln" einmal mehr als Favoritin ins Rennen geht.