Cowabunga! Hollywood-Star und Turtles-Fan Seth Rogen bringt Leo, Donni, Raphi und Mikey zurück auf die Leinwand: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" soll bereits im August im Kino starten.

Zuletzt waren sie für einige Zeit wieder in der New Yorker Kanalisation verschwunden, nun kehren Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael auf die große Leinwand zurück. Seit geraumer Zeit schon ist bekannt, dass Hollywood-Star Seth Rogen an einer neuen "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Verfilmung arbeitet. Inzwischen wurden weitere Details zu dem Projekt veröffentlicht - und einen ersten Trailer können die Fans der mutierten Ninja-Schildkröten ab sofort auch sehen.

Das neue Turtles-Abenteuer trägt den Titel "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" und wird als Animationsfilm umgesetzt. Im ersten Trailer sieht man die vier Turtles und bekommt erste Eindrücke von ihrem Umfeld.

"Mutant Mayhem" mit vielen großen Stars

Für die Synchronisation von "Mutant Mayhem" (Regie: Jeff Rowe) konnte Produzent Seth Rogen einige große Stars gewinnen: Martial-Arts-Legende Jackie Chan leiht Meister Splinter seine Stimme, außerdem übernehmen Paul Rudd (Mondo Gecko), Wrestling-Ikone John Cena (Rocksteady), Rapper Ice Cube (Superfly), Rose Byrne (Leatherhead) und "Breaking Bad"-Star Giancarlo Esposito (Baxter Stockman) Sprechrollen in dem neuen Film.

Seth Rogen wird auch selbst bei der Synchronisation mitwirken - er übernimmt Bebop, einen von Shredders Handlangern. Die vier Turtles werden im englischen Original von den Nachwuchsdarstellerin Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu und Brady Noon synchronisiert.

Die Mutant Ninja Turtles" itemprop="name" />Ninja Turtles entstammen ursprünglich einer Comic-Serie von Kevin Eastman und Peter Laird, zu weltweiter Bekanntheit kamen sie ab den späten 80-ern aber vor allem durch eine Zeichentrick-Serie für Kinder sowie eine Actionfiguren-Reihe. Eine erste Verfilmung kam 1990 ins Kino ("Turtles - Der Film"), es folgten zwei Sequels 1991 und 1993. Produzent Michael Bay drehte 2014 eine Kino-Neuauflage ("Teenage Mutant Ninja Turtles", unter anderem mit Megan Fox) und legte 2016 mit einer Fortsetzung nach. Jetzt der nächste Reboot für die Turtles: Der deutsche Kinostart von "Mutant Mayhem" ist für den 3. August 2023 geplant.