Auch Kim Kardashian hat das Halloween-Fieber gepackt. Die 42-Jährige zwängt sich in einen hautengen Bodysuit, um den Mutant aus den X-Men-Filmen perfekt mimen zu können. Eifert da etwa jemand der Grusel-Queen Heidi Klum in Sachen Kreativität nach?

Macht Kim Kardashian etwa der Kostüm-Königin Heidi Klum Konkurrenz? Nach den Negativschlagzeilen rund um ihren Ex-Mann Kanye West scheint Halloween eine willkommene Abwechslung für die vierfach-Mutter zu sein, sich in ein Paralleluniversum zu beamen, und zwar in Marvels "X-Men"-Filme. Verkleidet als Spionin Mystique, beste Gehilfin von Magneto, begeistert sie Samstagabend ihre Fans auf Social Media. Der Mutant aus Bryan Singers Filmreihe wurde in den Blockbustern bereits von den Hollywood-Größen Rebecca Romijn und Jennifer Lawrence verkörpert. Und nun eben von Kim Kardashian.

Halloweenkostüm als zweite Haut

Gewohnt sexy zwängte sich die Influencerin in einen blauen Latex-Bodysuit, der dem Original mit seinen prothetischen Beulen zum Verwechseln ähnlich sah. Im Gegensatz zum fiktiven Pendant entschied sich der Hollywood-Star für blaue Stilettos, um in Kombination mit den gelben Kontaktlinsen in Sachen Sexiness punkten zu können. In dem Instagram-Reel inszeniert sich die 42-Jährige gekonnt in zwielichtigem Scheinwerferlicht, um das Augenmerk auf ihre Kurven zu lenken, und natürlich auf die Machart ihres Kostüms.

Kim Kardashian gilt als Pionierin, was die Neubewertung von Shapewear betrifft. Sie baute ihr eigenes Label "SKIMS" auf, um zu zeigen, dass Pantys, Miederhosen, Taillenformer und Korsetts nicht nur dafür da sind, um Problemzonen zu verdecken. Die Unternehmerin macht es sich zur Aufgabe, die strikte Trennung zwischen Dessous und formender Wäsche aufzuheben. Dabei ist sie oft ihr eigenes Model, schließlich sitzen einige ihrer Outfits passgenau wie eine zweite Haut. So auch das diesjährige Halloweenkostüm.