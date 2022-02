In Deutschlands wohl schillerndster Jetseit-Familie wächst ein Kunsttalent heran: Geissens-Spross Shania kreierte jetzt ein besonders süßes Unikat für einen guten Zweck: Der Erlös kommt hilfsbedürftigen Kindern zugute.

Zwei quietschbunte, süße Teddybären vor kunstvoll collagierten Zeitungsschnipseln: Wer beim Online-Auktionshaus eBay durch die Kategorie "Serien-Fanartikel / Sonstige" stöbert, stößt derzeit auf ein ganz besonderes Kunstwerk. Besonders auch deshalb, weil die Künstlerin bislang vor allem dafür bekannt war, Teil von Deutschlands wohl schillerndster Millionärsfamilie mit eigener Reality-Doku zu sein.

Shania Geiss, montags, 20.15 Uhr, in der RTLZWEI-Reihe "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" zu sehen, hat zu Farbe, Schere und Klebstoff gegriffen und den hochformatigen Hingucker (100x90cm) für einen guten Zweck erschaffen. Der Erlös der Online-Auktion kommt der Aktion "Ein Herz für Kinder" zugute. Da lag die Motivwahl nahe, wie die junge Künstlerin im Interview mit RTLZWEI erklärt: "Ich habe da sehr lange darüber nachgedacht und hatte anfangs gar keine Ahnung, was ich machen könnte." Dann sei ihr die Idee gekommen, "dass es ja für Kinder Sinn machen würde, Teddybären zu malen".

Shania Geiss: "Egal, was die Leute sagen"

Ein Erstlingswerk ist die "Bären-Collage" keineswegs. Shania Geiss hat die Leidenschaft fürs Malen nach eigenem Bekunden schon in Kinderjahren von ihrem Vater Robert übernommen. Inzwischen platzt auch die Mutter vor Stolz: "Sie ist ein absolutes Ausnahmetalent in ihrem Kunstfach. Wie sie malt, ist wirklich der Burner", schwärmte Carmen Geiss, als sie unlängst zwei Kunstwerke ihrer auch im Modelfach begabten Tochter auf Instagram postete.

Shania präsentierte ihre Werke auch den eigenen Followern auf Social Media. "Es ist das gleiche wie bei meinen normalen Posts auf Instagram", sagt sie zu den offenbar bunt gemischten Reaktionen. "Egal, was die Leute sagen - Mama und Papa haben uns immer beigebracht, dass wir uns das nicht zu Herzen nehmen sollen."

Die erste eigene Ausstellung ist nur eine Frage der Zeit

Eine eigene Vernissage ist dagegen noch nicht zustande gekommen: "Eigentlich hätte ich 2021 auf der Art Basel in Miami ausstellen sollen. Da ich aber noch zur Schule gehe, hatte ich nicht genug Zeit, genügend Bilder zu malen. Also haben wir das mal verschoben." An den Räumlichkeiten scheitert es bei der 17-Jährigen nicht: "Mama und Papa haben in ihrem Büro einen Raum für mich frei gemacht, den ich als Atelier nutzen kann."

Die eBay-Auktion der exklusiven "Bären-Collage" endet am 14. Februar um 10.45:56 Uhr MEZ. Mitbieten darf laut AGBs "jede volljährige Person, die in Deutschland zu Hause ist".