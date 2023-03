Mit Ed Sheeran und Jay-Z wären zwei Musik-Welten aufeinandergeprallt: Der Mann von Beyoncé lehnte eine Zusammenarbeit mit dem britischen Singer-Songwriter bei der Hitsingle "Shape Of you" ab, wie Sheeran in einem Interview verriet.

Er fing klein an und erreichte nach jahrelangen Mühen 2011 mit seinem Debütalbum "+" den Durchbruch in der Musikbranche: Ed Sheeran (32) verkaufte bislang über 150 Millionen Tonträger. Allein seine Single "Shape of You" (2017) verkaufte sich 40 Millionen Mal. In einem Interview mit dem "Rolling Stone" verriet er jetzt, dass er sich den Rapper Jay-Z (bürgerlich: Shawn Carter) für den Song an seiner Seite gewünscht hätte. Dieser soll jedoch "respektvoll abgelehnt" haben.

"Wir waren in Kontakt", erklärt Sheeran. Auf seinen Vorschlag habe der Rapper aber geantwortet, dass er nicht glaube, dass der Song eine Rap-Strophe brauche. Sheeran habe es abgenickt: "Wahrscheinlich hatte er recht. Er hat ein sehr, sehr gutes Ohr. Normalerweise macht er alles richtig." Immerhin wurde die Single noch im ersten Jahr stolze fünfmal mit Platin ausgezeichnet und feiert bis heute als eine der größten britischen Singles enormen Erfolge auf den Streaming-Plattformen.

Ed Sheeran will weniger Konzerte spielen - wenn seine Kinder schulpflichtig sind

Ed Sheerans neues Album "-" (sprich: "Subtract"), das zentrale Themen wie "Angst und Depression" behandelt soll am 5. Mai erscheinen. Zwei Tage zuvor, am 3. Mai, debütiert zudem die Disney+-Dokumentation "Ed Sheeran: The Sum Of It All". Auch danach wird noch lange nicht Schluss sein: So erklärte der Sänger, dass er im Laufe seiner Karriere noch mindestens fünf Alben veröffentlichen will, eines davon solle aber erst nach seinem Tod erscheinen. "Ich möchte langsam dieses Album machen, das für den Rest meines Lebens 'perfekt' ist, und hier und da Songs hinzufügen", verriet er, "und ich habe einfach in meinem Testament festgelegt, dass es nach meinem Tod herauskommt." Auch den Soundtrack zu einem animierten Netflix-Film habe er geschrieben, verriet Sheeran.

Des Weiteren sprach er im Interview über die schwere Zeit nach dem Tod seiner zwei engsten Freunde Jamal Edwards und dem australischen Cricketspieler Shane Warne. So erläuterte Sheeran, dass er mit Depressionen und Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr leben wollte." Er fuhr fort: "Diese Gedanken waren schon schlimm genug, aber dann kam auch noch die Scham dazu. Sie kamen mir egoistisch vor, besonders als Vater. Ich schäme mich wirklich dafür."

Wegen seines Nachwuchses liege es ihm auch am Herzen, seine Tournee-Tätigkeit etwas einzuschränken, sobald seine Kinder - Sheerans ältere Tochter ist zweieinhalb Jahre, die jüngere ein knappes Jahr alt - in die Schule kommen. Er fände es gut, wie Country-Künstler im Amerika nur an den Wochenenden auszugehen und zu spielen. "Das ist in Amerika natürlich nicht möglich, weil ich so weit weg von Amerika lebe. Aber in Europa ist es sicherlich möglich, einfach rauszugehen und an einem Samstagabend in Frankfurt zu spielen und dann zurückzukommen", resümiert er im Interview.