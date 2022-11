Schockierende Nachrichten für Schauspielerin Sharon Stone: Bei der 64-Jährigen wurde ein Tumor entdeckt. Das allerdings erst, nachdem sich der "Basic Instinct"-Star wegen einer Fehldiagnose falschen Behandlungen unterziehen musste.

Gesundheit ist das Wichtigste, und Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten - diese Erfahrung machte Schauspielerin Sharon Stone, der 1992 der internationale Durchbruch im Erotikthriller "Basic Instinct" gelang. In den sozialen Medien lässt sie ihre Follower regelmäßig nicht nur an ihrer Arbeit, sondern auch an ihrem Privatleben teilhaben. Nun richtete sie sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans.

Sharon Stone: "Lasst euch nicht abspeisen, holt euch eine weitere Meinung ein!"

Wie die 64-Jährige berichtet, wurde bei ihr ein Tumor entdeckt. Das allererdings erst, nachdem sie wegen einer Fehldiagnose falsch behandelt worden war. "Mit immer schlimmer werdenden Schmerzen holte ich mir schließlich eine zweite Meinung ein", erklärte sie auf Twitter. Die Diagnose: "Ich habe ein großes Myom in der Gebärmutter." Dabei handele es sich zum Glück um gutartige Wucherungeninnerhalb der Muskelschicht des Uterus, die gleichwohl sofort entfernt werden müssen. Die Genesungsdauer betrage voraussichtlich vier bis sechs Wochen.

Sharon Stone will ihre Bekanntmachung vor allem als Aufklärung verstanden wissen. "Lasst euch nicht abspeisen, holt euch eine weitere Meinung ein. Es kann euer Leben retten!", appellierte der Hollywood-Star an seine Fans.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sharon Stone gravierende gesundheitliche Sorgen umtreiben. Im September 2002 erlitt sie eine starke Hirnblutung, schwebte neun Tage auf der Intensivstation in Lebensgefahr und musste sich mühsam ins Leben zurückkämpfen. Wie die Schauspielerin jüngst in ihrer Autobiografie "The Beauty of Living Twice" verriet, erlitt sie überdies insgesamt neun Fehlgeburten.