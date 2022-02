Betty Davis ist tot. Wie "Variety" berichtet, ist die Sängerin am Mittwoch in Pennsylvania verstorben. Sie wurde 76 Jahre alt und starb eines natürlichen Todes. "Rolling Stone" gibt das Alter der Verstorbenen mit 77 Jahren an. "Mit großer Trauer teile ich die Nachricht vom Ableben von Betty Davis, einer vielseitigen Musikerin und Pionierin, die als Rockstar, Sängerin, Songwriterin und Modeikone galt", schrieb Connie Portis, Davis' langjährige Freundin, auf Facebook. Man würde ihr Andenken wahren, an die "liebenswerte, nachdenkliche und besonnene Person, die sie war".

Der Großteil von Betty Davis Musik, die sich in den Genres Soul und Funk ansiedelte, entstand zwischen 1964 und 1975. Zunächst hatte die US-Amerikanerin noch als Model gearbeitet, begann dann aber unter ihrem Geburtsnamen Betty Mabry mit der Musik. Bekannt ist die Musikerin unter anderem für das Lied "Get Ready For Betty". Sie prägte die New Yorker Musikszene der späten Sechzigerjahre und schrieb unter anderem den Song "Uptown (to Harlem)", der im oscarnominierten Dokumentarfilm "Summer of Soul" zu hören war. 1968 heiratete sie den Jazztrompeter Miles Davis, den sie unter anderem mit Jimi Hendrix bekannt machte. Die Ehe hielt allerdings nur ein Jahr.

Davis' Karriere nahm derweil nie so richtig an Fahrt auf; große kommerzielle Erfolge kann Betty Davis in ihrer Vita nicht vorweisen. Das letzte Album stammt aus dem Jahr 1976. Trotzdem beeinflusste der Stil ihrer Funksongs samt sexuell aufgeladener Texte die Karriere von Musiklegenden wie Prince und Madonna.