Zum Jahreswechsel ist Horst Lichter traditionell im Rahmen einer ZDF-Sendung auf Reisen. Welcher Star es dem "Bares für Rares"-Moderator dieses Jahr bei den "Traumrouten" besonders angetan hat, hat er nun in einem Interview verraten.

TV-Deutschland kennt Judith Williams vor allem als knallharte Verhandlungspartnerin bei "Die Höhle der Löwen" (VOX). Doch die Unternehmerin kann auch anders. Im Rahmen von "Horst Lichters Traumrouten" traf der "Bares für Rares"-Moderator die 52-Jährige in ihrem Ferienhaus am Gardasee. Dabei hinterließ Williams offenbar bleibenden Eindruck bei Lichter. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau schwärmte der 61-Jährige nun über das Treffen: "Judith Williams ist ein Engel auf Erden."

Zuvor sei öfter an ihn herangetragen worden, dass Menschen Williams im TV "als gekünstelt wahrgenommen haben". Diesem Eindruck widersprach Horst Lichter im Interview energisch: "Ganz ehrlich: Null! Für die würde ich die Hand ins Feuer legen. Sie ist so was von höflich, freundlich, nett und normal, egal zu wem und egal wo." Sie gehe so "lebensbejahend" durch ihren Alltag, beschrieb der Moderator. Er habe mit ihr "tolle Gespräche geführt und viel gelacht".

Lichter traf auch Doro Wierer

Neben Judith Williams traf Horst Lichter während seiner Reise von Meran nach Venedig auch auf weitere Prominente, etwa die Weltklasse-Biathletin Dorothea Wierer und Schauspielerin Julia Jäger. Außerdem gastierte er auf einem Weingut, besuchte einen Fassbinder und wagte sich auf einem Pferdehof in den Sattel. Zu sehen gibt es "Horst Lichters Traumrouten" am Montag, 1. Januar, um 18 Uhr im ZDF.