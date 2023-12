Vor sieben Jahren verstarb Carrie Fisher. In einem bewegenden Instagram-Post hat sich ihre Tochter Billie Lourd nun an die "Star Wars"-Darstellerin erinnert - und verraten, wie sich die Trauer bei ihr ausdrückt.

2016, nur wenige Tage nach Weihnachten, ereilte "Star Wars"-Fans eine traurige Nachricht: Carrie Fisher, die es in der Rolle von Prinzessin Leia zu Weltruhm gebracht hatte, verstarb am 27. Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren. Nun, sieben Jahren nach dem Tod der Schauspielerin, erinnerte ihre Tochter Billie Lourd in einem bewegenden Post bei Instagram an ihre verstorbene Mutter. Sie teilte ein Urlaubsbild mit ihren Fans, das sie mit ihrer Mutter an einem Strand zeigt.

Dazu schrieb Lourd, dass sie an jedem Jahrestag eine andere Art von Trauer fühle. "An manchen fühle ich mich wütend, an manchen weine ich den ganzen Tag, an manchen fühle ich mich distanziert und leer, an manchen fühle ich nichts", schrieb die 31-Jährige. "An manchen fühle ich mich schuldig, weil ich nichts fühle, und bei manchen fühle ich all diese Dinge auf einmal."

Billie Lourd über Carrie Fisher: "Sie bringt mein Leben zum Funkeln"

Dieses Jahr sei ein neues Gefühl hinzugekommen, wie die Schauspielerin ("Ticket ins Paradies") schilderte: Dankbarkeit. "Die Trauer hat mein Leben mit einem Gefühl der Wertschätzung erfüllt, das ich vorher nie hatte. Sie bringt mich dazu, jeden Moment der Freude aufzusaugen, als wäre es mein letzter", schrieb Lourd. Als sie ihre Tochter Jackson im Arm gehalten habe, seien ihr "Tränen der Freude in die Augen geschossen".

Was folgte, sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen: "Ich habe über mich selbst gelacht und dann noch mehr geweint, weil ich gelacht habe." Ihre Mutter sei weiterhin bei ihr, erklärte Billie Lourd. Sie spüre sie "wie die Wärme der Sonne auf deiner Haut an einem heißen Sommertag". Zwar vermisse sie Carrie Fisher jeden Tag, und doch habe sie das Gefühl, ihre Mutter sei immer bei mir.

"Meinem Sohn sage ich, sie lebt in den Sternen - und sie bringt mein Leben verdammt noch mal zum Funkeln", schrieb Lourd und beendete ihren gefühligen Post mit einem Gruß an alle Menschen, die eine nahestehende Person verloren haben: "Ich sende meine Liebe an alle Trauernden da draußen."