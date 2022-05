In Peru startet Bauer Félix einen Flirtversuch mit Picknick und Neckereien - und liegt goldrichtig. Farmer Hans in Kanada ist hingegen noch unentschlossen und zeigt ein "Pokerface". Das verunsichert seine Hofdamen Nina und Danielle ...

In Peru prickelt es zwischen Kaffeebauer Félix und seiner Hofdame Simone. Bei "Bauer sucht Frau International" (montags und dienstags, 20:15 Uhr auf RTL) kommen sich die beiden Mittfünfziger immer näher. War Félix anfangs noch etwas unbeholfen, tut er nun viel dafür, dass sich die Kosmetikerin auf seiner Farm wohlfühlt: Abends lädt er sie zum Picknick in den Rohbau seiner neuen Hütte ein: "Das könnte dein zukünftiges Wohnzimmer sein", umschmeichelt er sie.

Simone freut sich über die Aufmerksamkeit und das reichhaltige Picknick: "Darf ich hier schon naschen?", fragt sie den Bauern. Der lässt sich die Steilvorlage nicht entgehen: "Das kannst du alles naschen - auch mich kannst du naschen!" Félix geht noch mehr in die Offensive und fragt Simone, ob sie denn nicht Lust auf ein Küsschen hätte? Simone ist nach diesem ersten Kuss mit Ansage zwar froh, aber noch nicht ganz überzeugt. "Es war schön, aber ich glaube, er kann sich noch nicht so richtig öffnen", findet sie.

Was passiert, als die Kameras aus sind, lässt sich nur vermuten, aber: Am nächsten Morgen frühstücken der Bauer und seine Hofdame einträchtig nebeneinander - in einem Bett. Simones Zweifel scheinen weniger geworden zu sein. "Ich hatte schon ein bisschen Schmetterlinge im Bauch", strahlt sie. Einen Kosenamen für ihren Félix hat sie auch schon: Dickerchen.

Hans' "Pokerface" verwirrt seine Hofdamen

In Kanada werden Nina und Konkurrentin Danielle nicht schlau aus Bauer Hans. Der 63-Jährige habe ein "Pokerface", beschreibt Danielle. Nina geht noch weiter: "Ich habe manchmal den Eindruck, dass Hans mit seinen Tieren voll glücklich ist, und ich weiß wirklich nicht, ob der tatsächlich eine Frau braucht", zweifelt sie. Bei einem Kaffee tauschen sich die zwei Hoffrauen über Hans aus: "Der ist so verschlossen, ich werde nicht schlau aus ihm", klagt Nina. Danielle bestätigt diesen Eindruck: "Das geht mir genauso!" Beide Frauen wünschen sich deutlich mehr Initiative von dem Bauern.

Die zeigt Hans kurze Zeit später, als er Danielle zu einem Ausritt in einen Nationalpark einlädt. "Ich möchte mir ihr über gemeinsame Fantasien und Vorstellungen sprechen", nimmt sich der 63-Jährige vor. Das Gespräch dreht sich zunächst aber um etwas weitaus Profaneres: Hans' Küche. "Da drinnen bedarf es noch der einen oder anderen Nachbesserung", findet Danielle. Hans freut sich über das Engagement der Hofdame: "Ich mag kreative und auch kraftvolle Frauen", lobt er Danielle.

Die Konsequenz folgt kurze Zeit später. Im Gespräch mit Nina bringt es der Bauer auf den Punkt: "Dich finde ich ganz toll und interessant, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit Danielle ein bisschen mehr gemeinsam habe." Nina ist froh, dass nun endlich eine Entscheidung getroffen ist - und Nina? Die ist "überrascht", aber freut sich sehr, die restliche Hofwoche mit Hans allein verbringen zu können.

Bauer Justin denkt schon an Hochzeit

Auch auf der Farm von Rüdiger in Südafrika sind die Würfel gefallen: Er schickt die brünette Christine nach Hause. Die zeigt sich als gute Verliererin. "Ich bin wirklich happy für euch zwei", freut sie sich für Konkurrentin Martina und "Rudi". Der schwebt bereits auf Wolke sieben mit seiner blonden Hofdame: "Wir sprechen, als hätten wir uns in einem früheren Leben mal getroffen, das ist schon ein Flow", ist er begeistert.

Begeisterung herrscht auch weiterhin im Elsass bei Bauer Justin und Österreicherin Steffi. Die beiden teilen Justins Eltern freudestrahlend mit, dass sie nun ganz offiziell zusammen sind. Justin schwärmt: "Ich merke, dass Steffi die Richtige für mich ist." Der 30-Jährige hat die Zukunftsplanung schon fest im Auge: Familie und Hochzeit.

So weit sind Winzerin Rolinka und Werbefachmann Frank noch lange nicht - aber es knistert bereits gewaltig. Frank: "Wir haben den gleichen Humor!" Rolinka schätzt noch etwas anderes an ihrem Hofherren: seine wortreichen Komplimente. "Er weiß schon, wie er mich charmen kann", freut sie sich. Ob es ein Happy End gibt, erfahren die Zuschauenden nächste Woche (16.Mai) in der vorerst letzten Folge von "Bauer sucht Frau International".